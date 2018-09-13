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    Кубок Девіса: Марченко і лідер збірної Португалії відкриють матчеве протистояння

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    Ілля Марченко - Кубок Девіса: Марченко і лідер збірної Португалії відкриють матчеве протистояння
    Ілля Марченко

    Відбулося жеребкування поєдинку Україна - Португалія в рамках командного турніру

    14-15 вересня збірна України проведе домашній матч проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса.

    Першими на корт в Бучі вийдуть другий номер української команди Ілля Марченко і лідер суперників - Жоао Соуза. Тенісисти раніше грали один з одним два рази (Кубок Девіса-2008, Хертогенбос-2015) і в обох зустрічах сильнішим був українець.

    Результати жеребкування:

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    Це протистояння пройде на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» (вул. Лісова 1, м Буча, Київська область).

    У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі (початок ігрового дня об 11:45), а в суботу - пара і два одиночних матчі (початок ігрового дня о 10:30).

    Нагадаємо, що наші тенісисти раніше провели 4 очних поєдинки в рамках Кубка Девіса проти збірної Португалії (рахунок 2-2). У 2017 році суперники зустрічалися в Лісабоні, де сильнішими були господарі (загальний рахунок 4-1).

    Джерело: btu.org.ua

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