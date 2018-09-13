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    Світоліна працює з колишнім тренером Бушар і Стівенс

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    Еліна Світоліна - Світоліна працює з колишнім тренером Бушар і Стівенс
    Еліна Світоліна

    Співпраця з Савіано обговорювалася ще під час US Open

    Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна, яка під час US Open оголосила про розставання з тренером Тьєррі Аксьонов, вже знайшла заміну французу.

    Повідомляється, що на цьому тижні вона тренується у Флориді з колишнім тренером Ежені Бушар і Слоун Стівенс Ніком Савіано.

    Співпраця з Савіано обговорювалася ще під час US Open - він приїхав на турнір, щоб провести переговори зі Світоліною, її агентом і батьком.

    Раніше Світоліна прикрасила вересневий номер глянцевого видання.

    Після вильоту з US Open українка припинила співпрацю з тренером і поїхала відпочивати.

    На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.

    Джерело: Tribuna.com

    теніс Еліна Світоліна
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