Марта Костюк: нова тенісна зірочка з України

«Главком» вирішив нагадати головні досягнення юної української тенісистки

У понеділок, 15 січня, 15-річна українська тенісистка Марта Костюк створила справжню сенсацію на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року. У першому колі Костюк не залишила шансів 25-й ракетці світу Пен Шуай. Таким чином, Марта стала наймолодшою учасницею турніру з 1996 року, якій вдалося вийти до другого раунду. 22 роки тому Мартіна Хінгіс у

Марта Костюк. Фото: БТУ

«Главком» вирішив нагадати головні досягнення юної української тенісистки

У понеділок, 15 січня, 15-річна українська тенісистка Марта Костюк створила справжню сенсацію на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року. У першому колі Костюк не залишила шансів 25-й ракетці світу Пен Шуай. Таким чином, Марта стала наймолодшою учасницею турніру з 1996 року, якій вдалося вийти до другого раунду.

22 роки тому Мартіна Хінгіс у віці 15 років і чотири місяці дійшла до чвертьфіналу змагань. Марті наразі 15 років і шість місяців – вона є наймолодшою учасницею турніру з 2005 року. Тоді болгарка Сесіль Каратанчева у віці 15 років і п'ять місяців отримала перший номер посіву в кваліфікації й успішно пройшла три раунди, але поступилася російській тенісистці Марії Шараповій у першому колі основної сітки.

Востаннє настільки молода тенісистка вигравала матч в основній сітці турніру Grand Slam у 2014 році, коли американка Кетрін Белліс (15 років і чотири місяці) обіграла Домініку Цибулкову зі Словаччини.

«Главком» вирішив нагадати головні досягнення юної української тенісистки. Отже, що відомо про Марту Костюк?

Марта Костюк. Фото: БТУ

Народилася Марта у 2002 році в родині Олега Костюка та його дружини Таліни (дівоче прізвище - Бейко). Батько Марти обіймав посаду технічного директора юніорського тенісного турніру «Кубок Антея», мати – в минулому професійний гравець в теніс. Займалася тенісом з дитинства. Одним з перших тренерів Марти був рідний дядько – Тарас Бейко.

Досягнення в тенісній кар'єрі

Уже у 13 років українська тенісистка пробилася у фінал юнацького турніру ITF другої категорії, який проходив у Литві. Втім, у фіналі 13-річна киянка програла п'ятій ракетці турніру 16-річній Джоді-Енн Берредж з Великобританії – 3:6, 3:6.

Тоді Костюк заробила 75 рейтингових очок, що дозволило піднятися аж на 400 позицій в світовому юніорському рейтингу ITF (вікова категорія 18 років і молодше).

У 2015-му році Костюк пробилася у фінал турніру серії ITF, який проходив у Львові. Втім, через стан здоров'я Костюк відмовилася від боротьби зі своєю співвітчизницею Олександрою Андрєєвою. Цікаво, що у наступному році Андрєєва захистила титул, перегравши у фіналі чеську тенісистку Міхаелу Баєрлову.

У 2016 році Марта виграла турнір Petits As, неофіційний чемпіонат світу серед тенісистів 12-14 років, який вигравали у свій час і майбутні зірки світового масштабу – Мартіна Хінгіс (1991, 1992), Кім Клейстерс (1997) і Дінара Сафіна (2000).

У серпні того ж року дебютувала на дорослому рівні у Харкові. Там вона в першому раунді поступилася своїй співвітчизниці Олені Плоскіній – 0:6, 1:6. У жовтні Костюк вирушила на турнір категорії ITF в єгипетський Шарм-ель-Шейх. Тут Марта змогла дійти до 1/8 фіналу.

У січні 2017 року Марта Костюк, посіяна під 11-м номером, виграла свій дебютний турнір Grand Slam - юніорський Australian Open, здолавши перший номер світового юніорського рейтингу швейцарку Ребекку Масарову – 7:5, 1:6, 6:4.

Після перемоги українка порадувала фанатів патріотичним гаслом:

У травні 2017-го Марта перемогла на турнірі ITF в Дунакесі (Угорщина), ставши наймолодшою українкою, яка вигравала професіональний титул в одиночному розряді. У півфіналі турніру Костюк здолала Олександру Каданцу, а у фіналі – американку Бернарду Пера (6:4, 6:3). Примітно, що за весь турнір Марта не програла жодного сету.

У липні 2017 року Марта завоювала золоту медаль на юніорському чемпіонаті Європи в парному розряді, а також срібну в одиночному.

У вересні Костюк здобула свій другий юніорський титул Grand Slam, цього разу в парній грі, де її партнеркою була сербка Ольга Данилович.

У жовтні цього ж року Марта перемогла на підсумковому турнірі року у віковій категорії до 18 років, Мастерс ITF, що проходив у китайському місті Ченду. У фіналі вона переграла словенську тенісистку Кайю Ювану.

Шлях в основну сітку турніру Australian Open

І от, у січні 2018 року Марта Костюк у віці 15 років пройшла кваліфікацію у дорослу частину Australian Open, ставши наймолодшим гравцем основної сітки чемпіонату. Марта отримала wild card на ці кваліфікаційні змагання, де обіграла Аріну Родіонову (4:6, 6:3, 6:3), Даніелу Сегель (1:6, 6:4, 6:2) і Барбору Крейчикову (6:3, 5:7, 6:0).

Ну, і нарешті у першому раунді основної частини чемпіонату розгромила (дивіться відео поєдинку) 25-ту сіяну Пен Шуай (6:2, 6:2). Зазначимо, що завдяки перемозі над найкращою тенісисткою Китаю Марта Костюк зробить значний ривок у рейтингу WTA.

За вихід у друге коло турніру Grand Slam 15-річна українка, яка станом на 8 січня займала 521 місце, отримає 110 рейтингових очок і переміститься у третю сотню – приблизно на 288 сходинку – це вже особистий рекорд українки (раніше найвищим досягненням Марти було 491 місце).

З такими успіхами Україна у недалекому майбутньому може отримати ще одну тенісну зірку світового рівня. А як відомо, першій ракетці України Еліні Світоліній тільки 23 роки! І чому б не влаштувати дуель між українськими тенісистками за перше місце у рейтингу WTA? Все може бути.

Олексій Мурзак, «Главком»