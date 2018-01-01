Українська тенісистка Марта Костюк отримала wild card у кваліфікацію Australian Open
- Сьогодні, 14:51
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15-річна українка вперше виступить на дорослому турнірі Grand Slam
Організатори Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу традиційно надали запрошення у відбірний турнір чинній чемпіонці змагань серед тенісисток до 18-ти років.
Нею, як відомо, є українка Марта Костюк.
Раніше киянка прийняла рішення захищати торішній юніорський титул, і цей турнір стане для неї останнім на юніорському рівні.
Кваліфікація Australian Open відбудеться вже на цьому тижні із середи (10 січня) по суботу (13 січня), а юніорський турнір пройде 20-27 січня.
Зауважимо, що на старті нового сезону Костюк програла у першому колі турніру у Плейфорді.
#AusOpen women's singles qualifying wildcards:— Parsa (@Parsa_Nemati) 7 січня 2018 р.
- 15-year-old ITF junior #2 Marta Kostyuk (UKR), the 2017 #AusOpen girls' champion
Aussies:
- Kimberly Birrell
- Zoe Hives
- Naiktha Bains
- Isabelle Wallace
- Sara Tomic
- Tammi Patterson
- Final wildcard has yet to be determined