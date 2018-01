Українська тенісистка Марта Костюк отримала wild card у кваліфікацію Australian Open

15-річна українка вперше виступить на дорослому турнірі Grand Slam

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу традиційно надали запрошення у відбірний турнір чинній чемпіонці змагань серед тенісисток до 18-ти років.

Нею, як відомо, є українка Марта Костюк.

Раніше киянка прийняла рішення захищати торішній юніорський титул, і цей турнір стане для неї останнім на юніорському рівні.

Кваліфікація Australian Open відбудеться вже на цьому тижні із середи (10 січня) по суботу (13 січня), а юніорський турнір пройде 20-27 січня.

Зауважимо, що на старті нового сезону Костюк програла у першому колі турніру у Плейфорді.

#AusOpen women's singles qualifying wildcards:



- 15-year-old ITF junior #2 Marta Kostyuk (UKR), the 2017 #AusOpen girls' champion



Aussies:

- Kimberly Birrell

- Zoe Hives

- Naiktha Bains

- Isabelle Wallace

- Sara Tomic

- Tammi Patterson



- Final wildcard has yet to be determined