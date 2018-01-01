Українська тенісистка Марта Костюк отримала wild card у кваліфікацію Australian Open

15-річна українка вперше виступить на дорослому турнірі Grand Slam

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу традиційно надали запрошення у відбірний турнір чинній чемпіонці змагань серед тенісисток до 18-ти років. Нею, як відомо, є українка Марта Костюк. Раніше киянка прийняла рішення захищати торішній юніорський титул, і цей турнір стане для неї останнім на юніорському рівні.



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Марта Костюк. Фото Australian Open

15-річна українка вперше виступить на дорослому турнірі Grand Slam

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу традиційно надали запрошення у відбірний турнір чинній чемпіонці змагань серед тенісисток до 18-ти років.

Нею, як відомо, є українка Марта Костюк.

Раніше киянка прийняла рішення захищати торішній юніорський титул, і цей турнір стане для неї останнім на юніорському рівні.

Кваліфікація Australian Open відбудеться вже на цьому тижні із середи (10 січня) по суботу (13 січня), а юніорський турнір пройде 20-27 січня.

Зауважимо, що на старті нового сезону Костюк програла у першому колі турніру у Плейфорді.