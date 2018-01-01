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    Українська тенісистка Марта Костюк отримала wild card у кваліфікацію Australian Open

    15-річна українка вперше виступить на дорослому турнірі Grand Slam
    Організатори Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу традиційно надали запрошення у відбірний турнір чинній чемпіонці змагань серед тенісисток до 18-ти років. Нею, як відомо, є українка Марта Костюк. Раніше киянка прийняла рішення захищати торішній юніорський титул, і цей турнір стане для неї останнім на юніорському рівні.
    • Сьогодні, 14:51
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    Марта Костюк. Фото Australian Open
    Марта Костюк. Фото Australian Open

    15-річна українка вперше виступить на дорослому турнірі Grand Slam

    Організатори Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу традиційно надали запрошення у відбірний турнір чинній чемпіонці змагань серед тенісисток до 18-ти років.

    Нею, як відомо, є українка Марта Костюк.

    Раніше киянка прийняла рішення захищати торішній юніорський титул, і цей турнір стане для неї останнім на юніорському рівні.

    Кваліфікація Australian Open відбудеться вже на цьому тижні із середи (10 січня) по суботу (13 січня), а юніорський турнір пройде 20-27 січня.

    Зауважимо, що на старті нового сезону Костюк програла у першому колі турніру у Плейфорді.

    теніс Австралія
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