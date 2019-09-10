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    «Ми не безробітні». Фанати лідера української другої ліги виступили проти раннього початку матчів (фото)

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    &laquo;Нива&raquo; перемагає для себе? - «Ми не безробітні». Фанати лідера української другої ліги виступили проти раннього початку матчів (фото)
    «Нива» перемагає для себе?
    Віктор Зарванський

    Про відвідуваність на українських стадіонах піклуватися не звикли

    Вчора, 9 вересня, тернопільська «Нива» здобула свою шосту в семи матчах перемогу в сезоні-2019/2020 і з 19-ма очками продовжує очолювати турнірну таблицю групи А другої ліги.

    Завдяки м’ячеві Сергія Кисленка на першій компенсованій хвилині тернополяни здолали 1:0 «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки.

    Кількість глядачів, внесених у протокол матчу, була явно завищеною – 3800. Сектор ультрас «Ниви» на цей раз взагалі пустував. На знак протесту проти раннього початку матчів у будній день фанати вивісили текстовик: «Ми не безробітні! Починайте матчі пізніше».

    2019_nyva-chayka
    Фанатів не влаштовує ранній початок матчів

    Зауважимо, що наразі другим слідом за «Нивою» в таблиці групи А другої ліги йде житомирське «Полісся» - 16 очок. У хмельницького «Поділля» на очко менше.

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