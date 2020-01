На чемпіонаті світу з хокею визначився перший фіналіст (відео)



Воротар шведів Гюґо Алнефельт пропустив п'ять шайб IIHF

Збірна РФ вирвала перемогу у шведів в овертаймі

Збірна РФ стала першим фіналістом молодіжного чемпіонату світу, який триває в Чехії.

У півфінальному матчі росіяни перемогли команду Швеції.

Швеція U20 – РФ U20 – 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Расмус Сандін (Давід Ґустафссон), 00:16. 1:1 – Іван Морозов (Васілій Подкользін, Павєл Дорофєєв, - більш.), 03:04. 1:2 – Алєксандр Хованов (Нікіта Александров, Григорій Денисенко, - більш.), 05:40. 1:3 – Єґор Соколов, 12:05. 2:3 – Самуель Фаґемо (Нільс Лундквіст, Расмус Сандін, - більш.), 14:54. 3:3 – Расмус Сандін (Самуель Фаґемо, Лінус Нассен, - більш.), 31:02. 4:3 - Нільс Лундквіст (Расмус Сандін, - більш.), 44:25. 4:4 - Єґор Соколов (Алєксандр Хованов), 48:35. 4:5 - Іван Морозов (Васілій Подкользін, Дмітрій Воронков), 63:24

Швеція: Гюґо Алнефельт; Віктор Содерстрьом – Расмус Сандін, Самуель Фаґемо – Давід Ґустафссон – Нільс Гоґландер; Нільс Лундквіст – Адам Ґіннінґ, Йонатан Берґґрен – Оскар Бак – Нікола Пасіч; Тобіас Бйорнфот – Філіп Броберґ, Александр Гольтц – Карл Генрікссон – Лукас Реймонд; Альбін Ерікссон – Маттіас Норліндер, Лінус Еберґ – Гуґо Ґустафссон – Лінус Нассен. Тренер – Томас Монтен

РФ: Ярослав Аскаров (Амір Міфтахов, 44:25); Александр Романов – Даніла Галенюк, Григорій Денисенко – Алєксандр Хованов – Єґор Соколов; Даніл Пилєнков – Єґор Замула, Павєл Дорофеєв – Іван Морозов – Нікіта Александров; Даніл Місюл – Даніл Журавльов, Кірілл Марченко – Дмітрій Воронков – Васілій Подкользін; Антон Малишев, Максім Ґрошев, Нікіта Ртіщев, Ілья Круглов, Максім Соркін. Тренер – Валерій Брагін

Кидки: (7 + 11 + 5) – (16 + 16 + 9)

Штраф: (29 + 6 + 0) – (2 + 14 + 2)

4 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачів

Рахунок у цій зустрічі кидком від синьої лінії відкрив оборонець Расмус Сандін. Воротар Ярослав Аскаров на кидок не зреагував і це задало одну з головних тенденцій першого періоду – непереконливу гру воротарів. Ще одна буде позначена трохи згодом – чотири з шести шайб у першому й другому періодах команди закинуть у більшості.

Sweden isn't messing around... less than 20 seconds into the game and Rasmus Sandin claps one home! pic.twitter.com/BxO6W8ACYZ — TSN (@TSN_Sports) 4 січня 2020 р.

А головним антигероєм матчу став той, від кого очікували інших звершень. Найкращий бомбардир чемпіонату Нільс Гоґландер на самому старті зустрічі, за рахунку 1:1 ліктем атакував у голову лідера суперників Григорія Денисенка (на відео нижче) і отримав матч-штраф. Правда, є сумніви, чи заслуговувало це порушення на таку сувору кару? При цьому «Тре крунор» впродовж п’яти хвилин змушені були грати у меншості. Мабуть, ще добре, що той відрізок завершився лише однією пропущеною шайбою. Щоправда, ще одну після елементарної помилки воротаря Гюґо Алнефельта Єґор Соколов закинув уже коли команди були в рівних складах.

Nils Höglander gets 5 minutes and a game misconduct for this play



Is this the end of the creative Swede's electric tournament? pic.twitter.com/ZVtmSxBSed — TSN (@TSN_Sports) 4 січня 2020 р.

Шведи відігралися з рахунку 1:3, двічі зусиллями першої ланки реалізувавши більшість. Обидва рази скандинави влаштували воротам Аскарова обстріл з дальніх відстаней. У першому випадку відзначився, наздогнавши тим самим Гоґландера і ставши найкращим бомбардиром чемпіонату, Самуель Фаґемо, а в другому – оборонець Расмус Сандін.

Tournament's leading scorer Samuel Fagemo tacks on another and cuts the Russian lead to 3-2! pic.twitter.com/OkVKKSMaJR — TSN (@TSN_Sports) 4 січня 2020 р.

Leafs prospect Rasmus Sandin claps home his 2nd of the game for Sweden!



We're tied. pic.twitter.com/kIpJjIDOMn — TSN (@TSN_Sports) 4 січня 2020 р.

Врешті, четверту шайбу шведи теж закинули, ледь отримавши на початку заключного періоду більшість. На цей раз дальнім кидком Аскарова прошив Нільс Лундквіст.

There it is, Sweden takes the lead on yet another point shot! pic.twitter.com/3dFmRWofj0 — TSN (@TSN_Sports) 4 січня 2020 р.

Відігралися росіяни після ефектного проходу Єґора Соколова дуже швидко і в підсумку завдяки шайбі Єґора Морозова вирвали перемогу в овертаймі.

The goal that secures either a gold or silver medal for the Russians! pic.twitter.com/1QsRX9jkfZ — TSN (@TSN_Sports) 4 січня 2020 р.

Другий півфінал між збірними Канади і Фінляндії відбудеться сьогодні, 4 січня, о 20:00.