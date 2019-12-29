Збірна США розчавила Росію на чемпіонаті світу з хокею



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Збірна США здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в Чехії USA Hockey

Героєм зустрічі став уродженець Узбекистану Артур Калієв

Збірна РФ зазнала другої у трьох матчах поразки на молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який триває у Чехії.

Щойно в Остраві росіяни поступилися команді США, для якої ця перемога – друга при одній поразці від канадців. Героєм зустрічі став уродженець Узбекистану Артур Калієв, який закинув у ворота Аміра Міфтахова дві шайби. Сім’я Артура виїхала у США, коли хлопчик був ще зовсім маленьким.

Росія в першому турі поступилася господарям чехам, а в другому перемогла Канаду. Наразі всі команди групи В, окрім США, мають по три очки.

США U20 – РФ U20 – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, Коул Кауфілд, - більш.), 36:41. 2:0 – Ніколас Робертсон (Олівер Вальстрьом), 36:47. 3:0 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, Джек Друрі), 41:20. 3:1 – Алєксандр Романов (Даніл Журавльов, Нікіта Александров), 43:04

Воротарі: Спенсер Найт – Амір Міфтахов (Ярослав Аскаров, 41:20)

Кидки: (10 + 7) – (8 + 9)

Штраф: (4 + 6) – (14 + 8)

29 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena

В іншому матчі неділі на чемпіонаті світу U20 чинні чемпіони фіни прогнозовано завдали третьої поразки в трьох матчах казахстанцям.

Фінляндія з сімома очками очолила групу А. Щоправда, Швеція, яка виграла обидва стартових матчі, має гру в запасі.

Казахстан U20 – Фінляндія U20 – 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Шайби: 0:1 – Патрік Пуїстола (Крістіан Танус, Вілле Гейнола, - більш.), 06:01. 1:1 – Андрєй Буяльський (Юсуп Асуханов, Руслан Дьомін, - більш.), 10:13. 1:2 – Крістіан Танус (Йоонас Оден, Патрік Пуїстола), 14:31. 1:3 – Матіас Маккеллі (Лассі Томсон, - більш.), 20:54. 1:4 – Аату Рати (Аку Рати, Вілле Гейнола), 32:37. 1:5 – Патрік Пуїстола (Йоонас Оден), 47:06. 1:6 – Мікко Кокконен (Тоні Утунен), 53:49. 1:7 – Кім Ноусікайнен (Матіас Маккеллі, Ленні Кіллінен), 57:58

Воротарі: Роман Калмиков – Карі Пііронен

Кидки: 22 (9 + 7 + 6) – 34 (9 + 14 + 11)

Штраф: 10 (4 + 6 + 0) – 18 (6 + 8 + 4)

29 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 3 012 глядачів

Завтра, 30 грудня, на чемпіонаті світу в Чехії буде зіграно чотири матчі. О 16:00 за київським часом на лід вийдуть Казахстан – Швеція і Німеччина – Канада. О 20:00 зіграють Словаччина – Швейцарія і США – Чехія.

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