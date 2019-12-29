  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна США розчавила Росію на чемпіонаті світу з хокею

    • Розсилка
    Збірна США здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в Чехії - Збірна США розчавила Росію на чемпіонаті світу з хокею
    Збірна США здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в Чехії
    USA Hockey

    Героєм зустрічі став уродженець Узбекистану Артур Калієв

    Збірна РФ зазнала другої у трьох матчах поразки на молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який триває у Чехії.

    Щойно в Остраві росіяни поступилися команді США, для якої ця перемога – друга при одній поразці від канадців. Героєм зустрічі став уродженець Узбекистану Артур Калієв, який закинув у ворота Аміра Міфтахова дві шайби. Сім’я Артура виїхала у США, коли хлопчик був ще зовсім маленьким.

    Росія в першому турі поступилася господарям чехам, а в другому перемогла Канаду. Наразі всі команди групи В, окрім США, мають по три очки.

    США U20 – РФ U20 – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

    Шайби: 1:0 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, Коул Кауфілд, - більш.), 36:41. 2:0 – Ніколас Робертсон (Олівер Вальстрьом), 36:47. 3:0 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, Джек Друрі), 41:20. 3:1 – Алєксандр Романов (Даніл Журавльов, Нікіта Александров), 43:04

    Воротарі: Спенсер Найт – Амір Міфтахов (Ярослав Аскаров, 41:20)

    Кидки: (10 + 7) – (8 + 9)
    Штраф: (4 + 6) – (14 + 8)

    29 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena

    В іншому матчі неділі на чемпіонаті світу U20 чинні чемпіони фіни прогнозовано завдали третьої поразки в трьох матчах казахстанцям.

    Фінляндія з сімома очками очолила групу А. Щоправда, Швеція, яка виграла обидва стартових матчі, має гру в запасі.   

    Казахстан U20 – Фінляндія U20 – 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

    Шайби: 0:1 – Патрік Пуїстола (Крістіан Танус, Вілле Гейнола, - більш.), 06:01. 1:1 – Андрєй Буяльський (Юсуп Асуханов, Руслан Дьомін, - більш.), 10:13. 1:2 – Крістіан Танус (Йоонас Оден, Патрік Пуїстола), 14:31. 1:3 – Матіас Маккеллі (Лассі Томсон, - більш.), 20:54. 1:4 – Аату Рати (Аку Рати, Вілле Гейнола), 32:37. 1:5 – Патрік Пуїстола (Йоонас Оден), 47:06. 1:6 – Мікко Кокконен (Тоні Утунен), 53:49. 1:7 – Кім Ноусікайнен (Матіас Маккеллі, Ленні Кіллінен), 57:58

    Воротарі: Роман Калмиков – Карі Пііронен

    Кидки: 22 (9 + 7 + 6) – 34 (9 + 14 + 11)
    Штраф: 10 (4 + 6 + 0) – 18 (6 + 8 + 4)

    29 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 3 012 глядачів

    Завтра, 30 грудня, на чемпіонаті світу в Чехії буде зіграно чотири матчі. О 16:00 за київським часом на лід вийдуть Казахстан – Швеція і Німеччина – Канада. О 20:00 зіграють Словаччина – Швейцарія і США – Чехія.

     Читайте також: Швеція перемогла чинних чемпіонів і продовжила вражаючий рекорд першостей світу з хокею
    хокей Ярослав Аскаров Алєксандр Романов Нікіта Александров Амір Міфтахов Патрік Пуїстола Крістіан Танус Руслан Дьомін Лассі Томсон Спенсер Найт Ніколас Робертсон Олівер Вальстрьом Артур Калієв Тревор Зеґрас Йоонас Оден Аку Рати Матіас Маккеллі Ленні Кіллінен Мікко Кокконен Кім Ноусікайнен Вілле Гейнола Даніл Журавльов Коул Кауфілд Джек Друрі Карі Пііронен Андрєй Буяльський Роман Калмиков Юсуп Асуханов Тоні Утунен Аату Рати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ