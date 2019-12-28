Після зіткнення з російським воротарем травмувався лідер збірної Канади з хокею (відео)



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Алексіс Лафреньє завершив матч проти Росії надто рано IIHF

На цьому чемпіонаті травм топових гравців аж надто багато

Поєдинок другого туру молодіжного чемпіонату світу з хокею, який триває в Чехії, вийшов для головних фаворитів канадців подвійно невдалим. Вони програли збірній РФ 0:6 та ще й лідер команди Алексіс Лафреньє покинув майданчик через травму.

У середині другого періоду 19-річний нападник, який у першому матчі проти американців закинув шайбу і віддав три результативних передачі, на високій швидкості перечепився за щиток воротаря Аміра Міфтахова і після падіння самотужки піднятися не зміг. Лід Алексіс покинув з допомогою партнерів за командою.

Зауважимо, що Лафреньє називають головним претендентом на перший номер драфту Національної хокейної ліги влітку наступного року. Цей клубний сезон Алексіс проводить у складі «Rimouski Océanic» у Головній юніорській лізі Квебеку. В 32-х матчах Лафреньє демонстрував фантастичну результативність – 23 закинутих шайби і 47 результативних передач.

Цей чемпіонат розпочався із цілої серії резонансних травм. У перший ігровий день отримали важкі пошкодження і вибули на тривалий термін провідні гравці збірних Чехії та Фінляндії – Якуб Лауко і Расмус Купарі.

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