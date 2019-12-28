  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після зіткнення з російським воротарем травмувався лідер збірної Канади з хокею (відео)

    • Розсилка
    Алексіс Лафреньє завершив матч проти Росії надто рано - Після зіткнення з російським воротарем травмувався лідер збірної Канади з хокею (відео)
    Алексіс Лафреньє завершив матч проти Росії надто рано
    IIHF

    На цьому чемпіонаті травм топових гравців аж надто багато

    Поєдинок другого туру молодіжного чемпіонату світу з хокею, який триває в Чехії, вийшов для головних фаворитів канадців подвійно невдалим. Вони програли збірній РФ 0:6 та ще й лідер команди Алексіс Лафреньє покинув майданчик через травму.

    У середині другого періоду 19-річний нападник, який у першому матчі проти американців закинув шайбу і віддав три результативних передачі, на високій швидкості перечепився за щиток воротаря Аміра Міфтахова і після падіння самотужки піднятися не зміг. Лід Алексіс покинув з допомогою партнерів за командою.

    Зауважимо, що Лафреньє називають головним претендентом на перший номер драфту Національної хокейної ліги влітку наступного року. Цей клубний сезон Алексіс проводить у складі «Rimouski Océanic» у Головній юніорській лізі Квебеку. В 32-х матчах Лафреньє демонстрував фантастичну результативність – 23 закинутих шайби і 47 результативних передач.

    Цей чемпіонат розпочався із цілої серії резонансних травм. У перший ігровий день отримали важкі пошкодження і вибули на тривалий термін провідні гравці збірних Чехії та Фінляндії – Якуб Лауко і Расмус Купарі.

     Читайте також: Швеція перемогла чинних чемпіонів і продовжила вражаючий рекорд першостей світу з хокею
    чемпіонат світу хокей Амір Міфтахов Алексіс Лафреньє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ