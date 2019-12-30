На київського хокеїста напали з ножем. Він потребує допомоги



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Марат Корабчевський з дружиною Вікторією Фото із соцмереж

Марат Корабчевський виступає за хокейний клуб «Київ»

Ввечері, 28 грудня, на одній з київських вулиць невідомі напали на 28-річного хокеїста, вихованця «Сокола», колишнього гравця молодіжної збірної України, а нині вихованця клубу Київ» Марата Корабчевського.

В наслідок нападу Марат отримав кілька ножових поранень і зараз знаходиться в реанімації. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Друзі Корабчевського сповіщають у соцмережах, що за день до нападу дружина Корабчевського народила дитину. Матеріальне становище сім’ї скрутне і вона потребує допомоги. Усім, хто має змогу допомогти у важку хвилину, залишають номер банківської карти – 5168 7554 1886 1916 на ім’я Голованова С. А.