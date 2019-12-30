  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На київського хокеїста напали з ножем. Він потребує допомоги

    • Розсилка
    Марат Корабчевський з дружиною Вікторією - На київського хокеїста напали з ножем. Він потребує допомоги
    Марат Корабчевський з дружиною Вікторією
    Фото із соцмереж

    Марат Корабчевський виступає за хокейний клуб «Київ»

    Ввечері, 28 грудня, на одній з київських вулиць невідомі напали на 28-річного хокеїста, вихованця «Сокола», колишнього гравця молодіжної збірної України, а нині вихованця клубу Київ» Марата Корабчевського.

    В наслідок нападу Марат отримав кілька ножових поранень і зараз знаходиться в реанімації. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

    Друзі Корабчевського сповіщають у соцмережах, що за день до нападу дружина Корабчевського народила дитину. Матеріальне становище сім’ї скрутне і вона потребує допомоги. Усім, хто має змогу допомогти у важку хвилину, залишають номер банківської карти – 5168 7554 1886 1916 на ім’я Голованова С. А.  

     Читайте також: Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    хокей ХК Сокіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ