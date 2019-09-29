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    Чемпіонат світу з легкої атлетики. Учасник трьох Олімпіад – про головний український старт неділі

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Інна Кашина посіла 21-ше місце на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро - Чемпіонат світу з легкої атлетики. Учасник трьох Олімпіад – про головний український старт неділі
    Інна Кашина посіла 21-ше місце на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро
    STS Sumy

    Сергій Будза стверджує, що в гарній формі перебуває Інна Кашина

    Третій змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики, який набирає обертів у катарській Досі, буде небагатим на українських учасників. Розпочне змагання наша єдина надія в чоловічому спринтерському бігу Сергій Смелик, котрий відібрався на світову першість за лічені години до дедлайну.

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    Проте сьогодні донеччанин пробіжить тільки кваліфікаційний забіг, тоді як за медалі, починаючи з опівночі, змагатимуться майстрині спортивної ходьби. Серед них буде зокрема дві українки – сумчанка Інна Кашина і волинянка Надія Боровська. Очікуваннями від їх виступу з «Главкомом» поділився чинний український скороход, учасник трьох Олімпіад Сергій Будза.

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    Сергій Будза теж претендував на поїздку на цей чемпіонат світу

    - Інна і Надія – два явних лідери нашої збірної на дистанції 20 кілометрів, - каже Сергій. – Правда, передбачити, як дівчата впораються зі складними погодними умовами Дохи мені дуже важко. Переконаний в одному: спортсменки йтимуть на місце, а не на результат. Швидких секунд чи рекордів за катарської спеки не буде.

    З Інною Кашиною ми разом тренуємося. Знаю, що вона перед чемпіонатом світу набрала дуже непогану форму. Це обнадіює. А ось Надія Боровська через травму пропустила майже весь сезон. Це буде її перший старт, а тому мені важко сказати, на що Надія зараз здатна. Хоча спортсменка вона дуже сильна і має серйозний досвід.

    Думаю, наші спортсменки знають, що на них очікує і правильно розприділять сили. Зважаючи на погодні умови, то нелегко подвійно і багатьох лякає приклад нашої Олександри Шафар у жіночому марафоні. Але Саша зійшла з дистанції все ж не стільки через спеку, скільки через важку травму коліна, яка її мучила ще до чемпіонату.   

    Хоча погодні умови у видах на витривалість впливають дуже відчутно. У випадку з Дохою підступною є не стільки сама спека, скільки величезна вологість. Мені важко сказати, наскільки великою ця проблема є для наших дівчат, а тому й зрозуміти, на що вони спроможні на цьому чемпіонаті світу, майже неможливо.

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    Для Надії Боровської чемпіонат світу стане першим стартом у сезоні

    Розклад третього змагального дня, 29 вересня

    Трансляція доступна за цим посиланням

    20:01 – стрибки з жердиною, фінал; жінки

    20:05 – біг 200 м, кваліфікація; чоловіки (Сергій Смелик)

    21:20 (півфінал), 23:20 (фінал) – біг 100 м, жінки

    21:45 – потрійний стрибок, фінал; чоловіки

    21:55 – біг 800 м, півфінал; чоловіки

    22:35 – змішана естафета 4х400 м, фінал

    23:59 – спортивна ходьба 20 км, фінал; жінки (Інна Кашина, Надія Боровська)

    Іван Вербицький, «Главком»

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