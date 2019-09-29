Українка Олена Собчук зупинилася поруч з п’єдесталом чемпіонату світу



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Олена Собчук посіла наразі найвище серед українських атлетів місце на чемпіонаті світу Іван Вербицький

Наші скороходи посіли четверте, шосте і десяте місця

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) завершилися два, можливо, найвиснажливіших види програми – перегони на 50 кілометрів у спортивній ходьбі серед жінок. Щоб спортсмени не долали такої дистанції під палючим сонцем, початок змагань призначили на 12-ту ночі.

Як і передбачав напередодні у коментарі «Главкому» тренер Анатолій Соломін, найкраще серед українок виступила 23-річна волинянка Ольга Собчук. Вона фінішувала четвертою з результатом 4 години, 33 хвилини і 38 секунд. Ще одна українка Христина Юдкіна стала шостою – 4:36.00. Валентина Мирончук, яка теж тривалий час трималася поряд із подругами за командою, завершити дистанції не змогла.

Золото у змаганнях жінок виграла 25-річна китаянка Руї Ліянь. Чемпіонський результат – 4:23.26. Ще одна представниця Китаю Маокуо Лі здобула срібло – 4:26.40. Бронза в італійки Елеонори Анни Джорджі – 4:29.13.

Серед чоловіків перемогу виборов 31-річний японець Юсуке Судзукі, котрий захопив перевагу на самому старті й поступово наростив її до трьох з половиною хвилин. Це дозволило Юсуке трохи поберегти сили під час «піт-стопів» на заключних кілометрах. Цікаво, що досі найвищим досягненням новоспеченого чемпіона світу було срібло Азійських ігор-2014.

Судзукі показав результат 4:04.21 і випередив найближчого переслідувача на 39 секунд. Друге місце посів португалець Жоау Вієйра, третє – канадієць Еван Данфі.

Тривалий час тримався поруч із лідируючою трійкою чинний чемпіон Європи, українець Мар’ян Закальницький. Однак на заключних 15-ти кілометрах Мар’ян почав підсідати і в підсумку став десятим. 4:12.28 – то найкращий результат Закальницького у цьому сезоні.

Ще один українець Іван Бензерук тривалий час тримався поряд із Закальницьким, але вочевидь взяв зависокий темп і фінішувати не зумів. А Валерій Літанюк став 25-м – 4:42.18.