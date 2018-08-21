Представляємо суперника «Динамо» у плей-офф Ліги чемпіонів: «Аякс» (Амстердам, Нідерланди)



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ФК Аякс (Амстердам)

Єдиним «активом» «Аякса», який завжди знаходився на високому рівні, є клубна футбольна академія

У плей-офф Ліги чемпіонів, в двоматчевому протистоянні, «Динамо» зіграє з амстердамським «Аяксом».

Загальні дані:

Заснований - 18 березень 1900 року

Клубні кольори - червоний, білий і чорний

Прізвисько - «Діти богів», «Аяксіди»

«Досягнення»:

Чемпіони Нідерландів - 33 титули

Кубок Голландії - 18 титулів

Суперкубок Голландії - 8 титулів

Ліга чемпіонів:

Переможець - 1971, 1972, 1973, 1995

Фіналіст - 1969, 1996.

Ліга Європи:

Переможець – 1992

Фіналіст – 2017

Суперкубок УЄФА:

Переможець - 1972, 1973, 1995

Фіналіст - 1987

Кубок володарів Кубків УЄФА:

Переможець – 1987

Фіналіст - 1988

Кубок Інтертото:

Переможець - 1962

Міжконтинентальний кубок:

Переможець – 1972, 1995

Віхи історії:

Хоча офіційною датою заснування клубу «Аякс» вважається 1900-й рік, фактично клуб «народився» ще в 1893 році під назвою «Юніон», але проіснував всього три роки. Повторна поява клубу, вже з назвою «Футбольний клуб Аякс», датується 18 березня 1900 року. В 1903 і 1904 роках амстердамці були близькі до завоювання свого першого трофея - «Золотого Хреста» (найпрестижнішого трофея в місті), але обидва фінали команда програла. Домогтися бажаного трофею у «Аякса» вийшло тільки в 1907 році.

В 1910-м у «Аякса» з'явився головний тренер, а також власний стадіон, що вміщував вже на той момент близько 10 тисяч глядачів. А ще через сезон команда пробилася в Перший дивізіон голландського футболу (на той момент і до 1956 року - вищий дивізіон).

Великі успіхи голландський клуб чергував із затяжними і безрезультатними паузами. Перший Кубок країни «Аякс» виграв у 1917-му, а потім, протягом двох років, ставав чемпіоном країни. Незважаючи на ці успіхи, у клубу, за цілою низкою причин, настав спад і повторити успіх амстердамці зуміли тільки через 12 років.

Періодом, коли ім'я футбольного клубу «Аякс» громом звучало по всій Європі і амстердамці справедливо вважалися найсильнішою командою Старого Світу, стали 1970-ті. Але перед тим слід вказати, що становлення клубу, як гранда світового футболу, проходило ще з середини 60-х.

У 1965-му на пост головного тренера був призначений Рінус Міхелс, якого прийнято вважати одним з кращих тренерів в європейському футболі, і поступово черговий спад вдалося подолати. Разом з Міхелсом (до 1971), а потім румуном Штефаном Ковачем (1971-1973), на тренерському посту, а також з «Летючим голландцем» Йоханом Кройфом в атаці, в «Аяксі» вдалося побудувати команду, яка сповідувала «тотальний футбол». Як результат - національні трофеї, три Кубка Ліги чемпіонів, два Суперкубка УЄФА. Збірна Голландії в 1974, сповідуючи все той же «тотальний футбол», пробилася до фіналу чемпіонату світу-1974, але далі настав спад і «Ера «Аякса»» підійшла до кінця.

Золоте покоління Аяксу, яке виграло Лігу чемпіонів у 1995-му році

Надалі результати команди чергувалися між «золотими сплесками» і звичними спадами. І якщо на внутрішній арені це було не так помітно, то в єврокубках, де вболівальники встигли перейнятися смаком перемог, невиразні результати були куди красномовнішими. Головною «віддушиною» «Аякса» завжди залишалася клубна академія - справжня кузня талантів, яка виховувала чергове талановите покоління.

Черговий європейський успіх прийшов до голландців в 1987-му році в Кубку кубків, коли в складі блищали Франк Райкард, Арон Вінтер, молодий Денніс Бергкамп і капітан команди, майбутній триразовий володар «Золотого м'яча» Марко ван Бастен.

Один з лідерів нинішнього Аяксу - Хакім Зійєх

Найгучніший успіх «Аякса», після блискучих 70-х, був досягнутий в 1995-му році. Тоді підопічні Луї ван Гала, чудово відігравши сезон, несподівано до багатьох виграли Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі «Мілан» Фабіо Капелло. Практично всі футболісти того «Аякса» були або стали зірками світового футболу. Вирішальний же гол в ворота італійців забив 18-річний Патрік Клюйверт. А ще через рік вони програють у фіналі Ліги чемпіонів іншому італійському клубу - «Ювентусу», але лише в серії пенальті.

З тих пір найгучніша досягнення «Аякса» на європейській арені - фінал Ліги Європи сезону 2016/17, де амстердамці поступилися «Манчестер Юнайтед».

Єдиним «активом» «Аякса», який завжди знаходився на високому рівні, є клубна футбольна академія, яка виховала десятки талановитих гравців для кращих клубів Європи. До слова, свого часу в цій академії виховувався і екс-гравець «Динамо» Джермейн Ленс.

Останні сезони в Єврокубках:

2013/14 - 1/16 ЛЄ (виліт від «Зальцбурга»)

2014/15 - 1/8 ЛЄ (виліт від «Дніпра»)

2015/16 - Група ЛЄ (3 місце)

2016/17 - Фінал ЛЄ (програш «Манчестер Юнайтед»)

2017/18 - 4 кв. раунду ЛЄ (виліт від «Русенборга»)

Нинішній стан справ:

Минулий сезон «Аякс» завершив на другій сходинці чемпіонату, поступившись ПСВ. Показники - 24 перемоги, 4 нічиї, 5 поразок. М'ячі - 89:33. Очки - 79.

Лідерами за кількістю ігрового часу стали Хакім Зійєх (півзахисник), Андре Онана (воротар) і Маттейс де Лігт (захисник).

Кращий бомбардир команди - 21-річний бразилець Давид Нерес - забив у чемпіонаті 14 м'ячів.

У новому сезоні «Аякс» провів уже чотири матчі - два в кваліфікації Ліги чемпіонів і два - в чемпіонаті Нідерландів. Так, в двоматчевому протистоянні команда здолала льєзький «Стандард» (2:2, 3:0), а в національній першості зафіксовані нічия з «Хераклесом» (1:1) і перемога над «ВВВ-Венло» (1:0).

Кадри:

«Аякс» був дуже активним в літнє трансферне вікно і підписав цілий ряд відомих футболістів.

Головним новачком амстердамців став Дейлі Блінд з «Манчестер Юнайтед». Вихованець «Аякса» повернувся в Амстердам за 16 млн. євро. Також клуб підписав Душана Тадіча («Саутгемптон», 11,4 млн. євро), Хассана Банді («Мехелен», 8,25 млн. євро), Закарію Лабьяда («Утрехт», 6 млн. євро), а також повернув з оренди Пірра Шхурса («Фортуна»).

У той же час клуб розлучився з Джастіном Клюйверт («Рома», 17,25 млн. євро), Дейовайзіо Зеефейком («Гронінген», 300 тис. євро), Норбертом Албласом («НЕК»), Ніком Віргевером («ПСВ»), Арміном Юнесом («Наполі»), Мітчеллом Дейксом («Болонья»), а в оренду віддав Матео Кассьеру («Гронінген»).

Наставник:

«Аякс» очолює 48-річний нідерландський фахівець Ерік тен Хаг.

На професійному рівні Ерік виступав виключно на батьківщині і є досить відомим футболістом. В основному, його прізвище пов'язане з клубом «Твенте», вихованцем якого він є і за який, в різні періоди кар'єри, виступав ще тричі. Також він захищав кольори «Де Графсхапа», «Валвейка» і «Утрехта». Разом з «Твенте» виграв Кубок Нідерландів в 2001 році. Кар'єру завершив у 2002 році.

З 2006 по 2009 рік працював помічником в «Твенте». У 2009-2012 - на аналогічній посаді в ПСВ. Самостійну тренерську кар'єру розпочав у 2012 році в клубі «Гоу Ехед Іглз». З 2013 по 2015 рік очолював «Баварію II». У 2015-2017 роках - головний тренер «Утрехта». З 1 січня - головний тренер «Аякса».

За матеріалами fcdynamo.kiev.ua