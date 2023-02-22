Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями
Після масової бійки з українцями російські футболісти отримали гроші
фото:https://ukrfootball.ua

Гравці ярославського «Шинника» отримали компенсацію після бійки з українцями у готелі в Туреччині

Генеральний директор «Шинника» Сергій Кулаков розповів, що російський клуб надіслав запит організатору зборів в Туреччині, який забронював для команди готель в Анталії, щодо бійки з футболістами українського «Минаю». Про це повідомляє видання «Спорт-Експрес».

«Наразі відповіді не отримали. Є у законодавстві терміни для надання відповіді. Часу мало пройшло. Коли терміни підходитимуть, ми звертатимемо на це увагу», – заявив Кулаков. Він також наголосив, що команда отримала  від клубу компенсацію за понесені витрати. Втім, суму компенсації він не назвав

Нагадаємо, 13 лютого у Туреччині, де зимовий тренувальний збір проводили  команда УПЛ «Минай», сталася масова бійка між футболістами українського клубу та російського «Шинника» з Ярославля.  Подія сталась у  в готелі Royal Seginus в Анталії. Після інциденту обидві команди виселились із готелю.

«Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди щодо робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандитських ЗМІ про те, що «минайці» змушували співати гімн представників «Шинника» і побили гравця в ліфті – традиційне марення. Бійка, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, і в рівних складах. Кількість постраждалих з боку «Шинника» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як «кидають», – йдеться у офіційному коментарі закарпатського ФК «Минай».

Читайте також: 

Теги: спорт бійка готель відео росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники кожного дня нищать велику кількість ворогів
Причина розгрому росіян у Вугледарі
22 лютого, 12:09
Дипломати закликають делегації інших країн долучитися до бойкоту Асамблеї
Українська делегація бойкотує Парламентську Асамблею ОБСЄ
22 лютого, 11:14
Адель розташувалася у VIP-ложі разом із бойфрендом та іншими зірками
Мені начхати. Адель вразила поведінкою на Суперкубоку та стала новою зіркою мемів
15 лютого, 10:04
Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку
Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку
13 лютого, 13:06
У Бєлгородській області знову лунали вибухи
Влучило у підприємство і зупинку: влада Бєлгородської області повідомляє про прильоти
11 лютого, 13:39
Нафтобаза у місті Кстово горить вже вдруге
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
7 лютого, 12:07
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)
31 сiчня, 12:58
Колишня дружина Дзідзьо впевнена, що і сама Оля любить попіаритися на чутках
Цибульска розкрила секрет шоу-бізнесу: хто насправді стоїть за гучними скандалами зірок
29 сiчня, 11:23
Рогозін каже, що нібито знає, яка саме гаубиця стріляла по ньому в Донецьку, і тепер «стежить за нею»
Окупант Рогозін з космосу визначив, що вистрілило йому в зад на Донеччині (відео)
23 сiчня, 18:47

Публікації

Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями
Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями
Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»
Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»
Від спільного фото з Мессі – до спільного матчу. Історія успіху Хуліана Альвареса
Від спільного фото з Мессі – до спільного матчу. Історія успіху Хуліана Альвареса
Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса
Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса
Хто після Бубки? Жан Беленюк готує революцію в українському спорті
Хто після Бубки? Жан Беленюк готує революцію в українському спорті
Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі
Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9582
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8145
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7135
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6967
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6680
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту