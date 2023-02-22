Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями

Гравці ярославського «Шинника» отримали компенсацію після бійки з українцями у готелі в Туреччині

Генеральний директор «Шинника» Сергій Кулаков розповів, що російський клуб надіслав запит організатору зборів в Туреччині, який забронював для команди готель в Анталії, щодо бійки з футболістами українського «Минаю». Про це повідомляє видання «Спорт-Експрес».

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«Наразі відповіді не отримали. Є у законодавстві терміни для надання відповіді. Часу мало пройшло. Коли терміни підходитимуть, ми звертатимемо на це увагу», – заявив Кулаков. Він також наголосив, що команда отримала від клубу компенсацію за понесені витрати. Втім, суму компенсації він не назвав

Нагадаємо, 13 лютого у Туреччині, де зимовий тренувальний збір проводили команда УПЛ «Минай», сталася масова бійка між футболістами українського клубу та російського «Шинника» з Ярославля. Подія сталась у в готелі Royal Seginus в Анталії. Після інциденту обидві команди виселились із готелю.

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«Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди щодо робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандитських ЗМІ про те, що «минайці» змушували співати гімн представників «Шинника» і побили гравця в ліфті – традиційне марення. Бійка, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, і в рівних складах. Кількість постраждалих з боку «Шинника» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як «кидають», – йдеться у офіційному коментарі закарпатського ФК «Минай».