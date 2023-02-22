Українська делегація бойкотує Парламентську Асамблею ОБСЄ

Українські дипломати не братимуть участь в сесії Парламентської Асамблеї через запрошення російської та білоруської делегацій

Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) запросила дипломатичні делегації з Росії та Білорусі, тому українська делегація відмовилася брати участь у засіданні та організувала у Відні паралельну сесію ПА ОБСЄ. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«У Відні починається Парламентська Асамблея ОБСЄ. Ганьба, але туди запросили і видали візи воєнним злочинцям – делегації Держдуми, також запрошена білоруська парламентська делегація. Українські парламентарі бойкотують цю сесію через присутність росіян», – написала вона.

Геращенко закликала дипломатів інших країн долучитися до бойкоту.

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«Всюди, де є росіяни – там виникає криза. ОБСЄ сьогодні переживає глибоку кризу. І потребує серйозної реформи», – наголосила Ірина Геращенко.

Нардепка також зазначила, що українська делегація організувала у Відні паралельну сесію ПА ОБСЄ. Українські дипломати матимуть десятки зустрічей з делегаціями інших парламентів. Мета одна – росіян треба вигнати з ОБСЄ.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що на Парламентську Асамблею ОБСЄ їдуть росіяни, які голосували за окупацію України.