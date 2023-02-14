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У турецькому готелі побилися футболісти з України та Росії – росЗМІ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У турецькому готелі побилися футболісти з України та Росії – росЗМІ
Закарпатський клуб «Минай»
фото з відкритих джерел

Приводом для сутички між українцями та спортсменами країни-агресорки стали політичні погляди

В одному з готелів у Туреччині сталась масова бійка між українськими та російськими футболістами – ФК «Минай» з-під Ужгорода та ярославського «Шинніка». Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Baza.

Інцидент трапився ввечері 13 лютого в готелі Royal Seginus, де проживають обидві команди.

Baza пише, нібито представники закарпатського клубу вимагали від росіянина з «Шинніка» співати український гімн, після чого стався конфлікт. До того ж українці намагалися з'ясувати, чому мешканці країни-агресорки не виходять на мітинги проти влади. 

Крім того, за версією росЗМІ, через деякий час українські футболісти побили одного з гравців російського клубу в ліфті, а коли приїхали на поверх – сталась масова сутичка з ярославськими футболістами, які стояли там.

На місце події викликали поліцію та медиків, У готелі на постійній основі чергують охоронці та правоохоронці.

Постраждали чотири російські футболісти – наразі невідомо, чи зможуть вони грати найближчим часом.

Російський канал зауважив, що готель, у якому трапилася сутичка підтвердив бійку.

Нагадаємо, спортивні змагання, де Росія бере участь, легітимізують дії режиму в очах власних громадян та світової спільноти, проте країна усе ще намагається прорватись на Олімпіаду у Парижі – Росії не місце на міжнародних змаганнях: чому агресора не можна допускати до Олімпіади-2024.

До слова, футболістка збірної Росії «рознесла» Путіна та пояснила, що не так із Олімпіадою.

Як повідомлялося, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх.

Читайте також: Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»
Теги: російські спортсмени Україна росія бійка

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