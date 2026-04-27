Рекордсмени і володарі сердець вболівальників. Фігуристи, які завершили кар’єру у 2026 році

Після Олімпіади-2026 декілька лідерів світового фігурного катання вирішили завершити кар’єру

Олімпійський цикл 2022-2026 у фігурному катанні підійшов до свого логічного завершення. З одного боку, він подарував нам історію «повстання з попелу» француза Гійома Сізерона, який разом зі своєю новою партнеркою Лоранс Фурньє Бодрі за рік став чемпіоном Європи, світу та Олімпіади. З іншого, кожен цикл завершується тим, що найкращі спортсмени завершують кар’єру, викликаючи сум у серцях своїх вболівальників. Це спонукало «Главком» розповісти про головних зірок фігурного катання, які вже повісили на цвях ковзани і більше не вийдуть на лід зі своїми програмами.

Каорі Сакамото

Каорі Сакамото є однією з найкращих фігуристок в історії жіночого катання фото: Yomiuri

Ще влітку 2025-го бронзова призерка Олімпіади-2022 Каорі Сакамото неприємно шокувала своїх вболівальників. Вона заявила, що не готова продовжувати кар’єру ще на три-чотири роки і хоче піти після Ігор в Італії. Через це фанати фігурного катання з особливою увагою спостерігали за виступами Сакамото.

Початок сезону для японки був непростим: вона стала лише третьою у Фіналі Гранпрі, поступившись головним конкуренткам Алісі Лю та Амі Накай.

Першість Японії для Сакамото завершилася набагато вдаліше. Хоча після короткої програми її перевага над найближчою переслідувачкою складала лише одну десяту, у довільній вона показала блискучий результат у 154,93 бали та стала шестиразовою чемпіонкою Японії.

На безпосередньо головному старті чотириріччя Сакамото розпочинала виступи у командному турнірі. В обох програмах японках була найкращою, завдяки чому принесла 20 очок своїй команді та змусила все більше говорити про себе як головну фаворитку Ігор.

Обмежившись лише сріблом командних змагань, лідерка японської команди виходила на особистий турнір з бажанням поставити золоту крапку. У короткій програмі вона поступилася 17-річній Амі Накай через помилку на каскаді стрибків, а в довільній її спіткало дежавю. Знаючи наперед результат Аліси Лю, Сакамото знову помилилася на комбінації стрибків та програла американці лише 1,89 бала.

Після срібного виступу на Олімпіаді на очах у титулованої японки були сльози, але вона чудово розуміла, що її кар’єра має завершитися не так мінорно. Через це Сакамото заявилася на світову першість у Празі, де показала фантастичне катання та стала чемпіонкою світу втретє. Особливо варто зазначити довільну програму, де японка набрала 158,97 бала та побила світовий рекорд за оцінкою за компоненти, який раніше належав одній з росіянок. Після такого виступу Сакамото отримала неймовірно гучні овації від публіки, і нарешті змогла сказати собі: «Non, je ne regrette rien» («Ні, я ні про що не шкодую»).

Ріку Міура/Рюїчі Кіхара

Японська спортивна пара Ріку Міура/Рюїчі Кіхара видала один з найбільших камбеків в історії Ігор фото: Reuters

Ще на старті сезону 2025/26 Ріку Міура та Рюїчі Кіхара чітко дали зрозуміти: вони налаштовані провести цей рік на максимумі й боротися за найвищі нагороди. Уже у вересні японський дует відкрив сезон перемогою на етапі серії Challenger, а за кілька тижнів додав до своєї колекції срібло Nebelhorn Trophy. На рівні Гранпрі вони також виглядали переконливо: виграли етап у Франції, вдруге поспіль тріумфували на Skate America та згодом здобули перемогу у Фіналі серії, підтвердивши статус одного з головних фаворитів сезону.

Втім, сезон не обійшовся без драматизму. На чемпіонаті Японії Міура під час розминки вивихнула плече, але, попри біль, пара все ж виграла коротку програму. Від довільної вони змушені були відмовитися, зробивши ставку на відновлення перед головним стартом – Олімпіадою. Це рішення виправдало себе, адже за кілька тижнів їх таки включили до складу збірної Японії на Ігри-2026.

Олімпіада стала справжньою кульмінацією їхньої кар’єри. У командному турнірі Міура/Кіхара виграли і коротку, і довільну програми з особистими рекордами, зробивши важливий внесок у друге поспіль командне срібло Японії. Вони прямо говорили, що досвід травм і труднощів за попередні чотири роки лише загартував їх і зробив сильнішими.

Однак в особистому турнірі все почалося не за планом. У короткій програмі помилка на підтримці відкинула японців на п’яте місце, майже за сім балів від лідерів. Після виступу Кіхара не приховував розчарування, зізнаючись, що не розуміє, як сталася ця помилка. І вже наступного дня вони видали найкращий прокат не лише у житті, а в історії фігурного катання. Блискуча довільна програма з новим особистим рекордом не є чимось новим для Олімпійських ігор, але спортивна пара встановила світовий рекорд за сумою балів у довільній, який тепер складатиме 158,13 балів. З цим результатом вони на 12 балів випередили найближчих конкурентнів у другому сегменті змагань та на майже десять балів випередили їх у підсумковому протоколі. Історичною ця перемога стала і тому, що Японія здобула першу для себе перемогу в парному катанні, а Міура та Кіхара виграли всі ключові титули у фігурному катанні.

Одразу після Олімпіади вони вирішили відмовилися від участі у Чемпіонаті світу, пояснивши це фізичною та емоційною втомою, а також необхідністю відновлення. І вже 16 квітня 2026 року японський дует остаточно поставив крапку: Міура та Кіхара офіційно оголосили про завершення кар’єри.

Суй Венцзинь/Хань Цун

Олімпійські чемпіони 2022 року вирішили відновити кар’єру для повноцінного прощання зі спортом фото: Reuters

Подібно до своїх наступників Міури/Кіхари, шлях китайського тандему Суй Венцзинь та Хань Цун цього сезону був сповнений злетів і падінь. Перед початком сезону 2025/26 здавалося, що кар’єра китайців вже остаточно завершена. Після олімпійського тріумфу вони взяли паузу: не виступали на міжнародних стартах, а Хань навіть оголосила про завершення кар’єри через проблеми зі здоров’ям. Але влітку 2025-го дует несподівано вирішив повернутися, щоб провести ще один прощальний сезон.

Камбек відбувся восени на Cup of China, де китайці одразу здобули бронзу. Тоді Цун зізнавався, що довільну програму вони повноцінно прокатували повністю лише кілька разів. Згодом була ще одна бронза на NHK Trophy, де після перемоги у короткій програмі вони втратили позиції у довільній через брак фізичної готовності. Поступово набираючи форму, Суй/Хань виграли чемпіонат Китаю, а також здобули срібло на Чемпіонаті чотирьох континентів, де знову проявилася їхня нестабільність між двома програмами.

На Олімпіаді-2026 їхній виступ вже не був боротьбою за медалі. У командному турнірі китайці припустилися помилок і стали лише шостими у короткій програмі, а в особистих змаганнях завершили виступи на п’ятій позиції. Однак сам Хань Цун підкреслював, що для них це був радше емоційний досвід, і після тривалої паузи та короткої підготовки сам факт повернення на олімпійський лід вже був перемогою.

Одразу після завершення виступів Суй та Хань підтвердили: це був їхній останній вихід на лід у кар’єрі. Вони пішли без гучного фінального тріумфу, але зі статусом олімпійських чемпіонів і однієї з найсильніших пар свого покоління.

Вакаба Хігучі

Вакаба Хігучі попрощалася з вболівальниками після сезону 2025/26 фото: Reuters

Для віцечемпіонки Олімпіади-2022 у командному турнірі Вакаби Хігучі минулий сезон від самого початку виглядав як прощальний: ще влітку вона оголосила, що завершить кар’єру після його закінчення. Символічно, що для короткої програми Хігучі разом з хореографом обрала My Way Френка Сінатри – композицію, яка відображала її складний шлях у спорті.

Усе ж цей сезон став для японки не стільки боротьбою за результати, скільки випробуванням на витривалість. Уже на першому старті вона припустилася помилок, а перед довільною програмою ще й захворіла, що серйозно вдарило по підсумковому результату. Згодом проблеми лише накопичувалися: біль у стопі змусив її знятися з одного турніру, а на наступних змаганнях вона фактично виходила на лід через силу, приймаючи знеболювальні. Стрибки втрачали стабільність, а через це страждали і фінальні результати.

Попри це, Хігучі не зійшла з дистанції. Її останній чемпіонат Японії став своєрідною кульмінацією за внутрішнім відчуттям. Вона видала два чисті, зібрані прокати й зізналася, що це, можливо, найкращі виступи у її житті. Особливо емоційним моментом стала реакція трибун: підтримка глядачів лише підкреслила, який слід вона залишила у фігурному катанні. Навіть попри біль, який не відступав, Хігучі продовжувала виходити на лід – багато в чому завдяки власній впертості та підтримці команди.

У березні 2026 року вона офіційно оголосила про завершення кар’єри. Вакаба Хігучі залишила по собі сильний слід у фігурному катанні, ставши прикладом стабільності на головних стартах. Вона є однією з двох фігуристок, яка приземлила чисті потрійні акселі на Олімпіаді.

Ярослав Паніот

Ярослав Паніот представляв Україну на Олімпіаді–2018, після чого змінив громадянство на американське фото: Shutterstock

Завершує цю статтю фігурист, який найпершим із цього переліку оголосив про завершення кар’єри. Українець Ярослав Паніот, який упродовж останніх років представляв Сполучені Штати Америки, пройшов непростий шлях у світовому фігурному катанні.

Останнім сезоном під українським прапором для нього став 2018-й. Тоді Паніот виступив на Олімпіаді в Пхьончхані, однак не зміг пробитися до довільної програми. Уже за рік він остаточно перебрався до США, де намагався закріпитися серед найсильніших одиночників країни. Найближче до цього підібрався у 2021 році, коли зупинився за крок від п’єдесталу на національному чемпіонаті. Однак навіть попри завершення кар’єри легендарного Нейтана Чена та паузу в кар’єрі Вінсента Чжоу потрапити до лідерів найсильнішої країни світу у фігурному катанні йому так і не вдалося.

У липні 2025 року Паніот офіційно поставив крапку, звернувшись до вболівальників із емоційним прощанням. Він відверто зізнався, що момент для завершення кар’єри настав після більш ніж двох десятиліть на льоду. За його словами, фігурне катання стало фундаментом життя – сформувало його як особистість, відкрило двері на найбільші арени світу та дало значно більше, ніж просто спортивні результати.

Водночас Паніот не прощається зі спортом остаточно. Він наголосив, що планує залишитися у фігурному катанні – працювати тренером, займатися хореографією та шукати нові способи реалізувати себе у знайомому середовищі.

Фігуристи, кар’єра яких перебуває під знаком питання

Меган Чок і Еван Бейтс драматично поступилися Лоранс Фурньє Бодрі та Гійому Сізерону на Олімпіаді-2026 фото: Reuters

Низка титулованих спортсменів натякала на завершення професійних виступів, однак на цей момент підтверджено це не було. Найближчим до цього був італієць Маттео Ріццо, який став одним з авторів успіху команди Італії на домашній Олімпіаді в командному турнірі. Ріццо заявляв, що планує завершити кар’єру після участі на своєму третьому форумі, але наразі зі спортом він ще не попрощався.

Подібна риторика була і в бельгійки Луни Гендрікс, яка повернулася після важкої травми у 2025 році. Одна з зірок європейської арени висловила думку, що їй буде важко виступати ще декілька сезонів, і цей рік цілком може бути завершальним у її кар’єрі.

Серед тандемів теж спостерігається невизначеність щодо майбутніх планів. Найбільшу втрату можуть отримати танці на льоду, де одразу два тандеми, які є призерами Олімпіади, можуть більше не вийти на лід. Йдеться про віцечемпіонів Меган Чок та Евана Бейтса, а також бронзових призерів Пайпер Гіллес та Поля Пуарьє

Також можуть піти зі спорту одні з найбільших ікон спортивних пар Деанна Стелато-Дудек та Максим Дешам. Після драматичної Олімпіади, перед якою 42-річна Стелато-Дудек травмувалася, наразі незрозуміло, чи лишається мотивація у канадійського тандему продовжувати виступати.

Цей сезон став фінальною зупинкою для цілого покоління фігуристів, які завершили великі кар’єри. Кожен із них пішов по–своєму – через тріумфи, травми чи складні повернення, але всі разом вони перегорнули важливу сторінку в історії спорту. Попереду – нова ера, яка формуватиметься вже без тих, хто ще вчора був її головними обличчями.

Ілля Мандебура, «Главком»