Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
«Шахтар» обіграв «Полтаву» і достроково став чемпіоном УПЛ
фото: УПЛ

Україна обійшла Хорватію і Румунію

Після того, як «Шахтар» гарантував собі путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на наступний сезон, Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів УЄФА сезону 2026/27 одразу на дві позиції.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Football.

Як Україна покращила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Донецький «Шахтар» забезпечив собі чемпіонське звання сезону 2025/26, а разом з тим – місце в основному етапі Ліги чемпіонів 2026/27. Наразі донеччани – один з вісімнадцяти клубів, які пройшли до Ліги чемпіонів без відбору.

За вихід в основний етап найпрестижнішого клубного турніру Європи «Шахтар» гарантовано отримає шість бонусних очок. За конвертацією таблиці коефіцієнтів – це 1.5 бала (6 / 4 = 1.5). Ці бали зумовлюють прогрес України у стартовому варіанті таблиці коефіцієнтів 2026/27.

Півтора бала, отримані «Шахтарем» за Лігу чемпіонів, піднімуть нашу Асоціацію одразу на дві позиції – з 23-го на 21-ше місце. Одразу на старті вдасться обійти Хорватію та Румунію.

Варто зазначити, що Україна – єдина країна з-за меж топ-10 таблиці коефіцієнтів, яка отримає бонуси за автоматичний вихід в основний етап Ліги чемпіонів.

Як «Шахтар» отримав путівку в Лігу чемпіонів

Донецький «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон.

Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу «гірників». Окрім того, зійшлася низка інших факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти – лондонський «Арсенал» і французький ПСЖ – потрапили в турнір через успіхи на внутрішній арені.

Натомість невдач зазнали конкуренти «Шахтаря» у боротьбі за додаткове місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Пірейський «Олімпіакос» втратив шанси на титул у грецькій Суперлізі, а «Рейнджерс» із Глазго не здобуде золото в Шотландії.

Нагадаємо, «гірники» виграли титул української Прем'єр-ліги за три тури до кінця сезону.

Підопічні Арди Турана розгромили «Полтаву» (4:0) з голом хавбека Криськіва, дублем півзахисника Ізакі та забитим м'ячем форварда Траоре. «Шахтар» набрав 66 очок і став недосяжним для конкурентів у турнірній таблиці.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» не грали проти англійських клубів у цьому сезоні
«Шахтар» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій Реклама
30 квiтня, 11:25
Скотт Паркер залишився без роботи
Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера
30 квiтня, 15:25
Мундіаль у Північній Америці має повалити низку рекордів футболу
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
30 квiтня, 23:00
23 поліцейські отримали легкі поранення внаслідок заворушень, які виникли після успіху ПСЖ в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів
7 травня, 12:48
Артем Довбик у наступному сезоні гратиме за «Фіорентину»
Довбик дізнався, в якому клубі продовжить кар’єру – джерело
7 травня, 16:29
Георгій Судаков розчарував керівництво столичного гранда
«Бенфіка» розгляне продаж Судакова заради лідера конкурента – ЗМІ
7 травня, 18:27
Трамп дав свою оцінку вартості квитків світової першості з футболу
Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу
8 травня, 10:44
За Бабукара Фаала «Карпати» хочуть три мільйони євро
Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело
8 травня, 12:30
Арда Туран завоював чемпіонський титул
Достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 12:30

Новини

Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу тисячника в Римі
Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу тисячника в Римі
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів
УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів
Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело
Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
Салах ухвалив рішення щодо нового клубу – джерело
Салах ухвалив рішення щодо нового клубу – джерело

Новини

Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua