Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону

Україна обійшла Хорватію і Румунію

Після того, як «Шахтар» гарантував собі путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на наступний сезон, Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів УЄФА сезону 2026/27 одразу на дві позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Football.

Як Україна покращила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Донецький «Шахтар» забезпечив собі чемпіонське звання сезону 2025/26, а разом з тим – місце в основному етапі Ліги чемпіонів 2026/27. Наразі донеччани – один з вісімнадцяти клубів, які пройшли до Ліги чемпіонів без відбору.

За вихід в основний етап найпрестижнішого клубного турніру Європи «Шахтар» гарантовано отримає шість бонусних очок. За конвертацією таблиці коефіцієнтів – це 1.5 бала (6 / 4 = 1.5). Ці бали зумовлюють прогрес України у стартовому варіанті таблиці коефіцієнтів 2026/27.

Півтора бала, отримані «Шахтарем» за Лігу чемпіонів, піднімуть нашу Асоціацію одразу на дві позиції – з 23-го на 21-ше місце. Одразу на старті вдасться обійти Хорватію та Румунію.

Варто зазначити, що Україна – єдина країна з-за меж топ-10 таблиці коефіцієнтів, яка отримає бонуси за автоматичний вихід в основний етап Ліги чемпіонів.

Як «Шахтар» отримав путівку в Лігу чемпіонів

Донецький «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон.

Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу «гірників». Окрім того, зійшлася низка інших факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти – лондонський «Арсенал» і французький ПСЖ – потрапили в турнір через успіхи на внутрішній арені.

Натомість невдач зазнали конкуренти «Шахтаря» у боротьбі за додаткове місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Пірейський «Олімпіакос» втратив шанси на титул у грецькій Суперлізі, а «Рейнджерс» із Глазго не здобуде золото в Шотландії.

Нагадаємо, «гірники» виграли титул української Прем'єр-ліги за три тури до кінця сезону.

Підопічні Арди Турана розгромили «Полтаву» (4:0) з голом хавбека Криськіва, дублем півзахисника Ізакі та забитим м'ячем форварда Траоре. «Шахтар» набрав 66 очок і став недосяжним для конкурентів у турнірній таблиці.