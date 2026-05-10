«Шахтар» достроково став чемпіоном України

«Гірники» завоювали головний титул вітчизняного футболу

Донецький «Шахтар» упевнено переміг «Полтаву» (4:0) в 27-му турі української Прем'єр-ліги та став недосяжним для всіх конкурентів у цьому сезоні. Про це повідомляє «Главком».

До свого активу підопічні Арди Турана записали 66 очок. За три тури до фінішу кампанії «гірники» випереджають житомирське «Полісся» аж на 11 пунктів. Отже, «Шахтар» достроково здобув золоті нагороди першості.

Вітчизняний гранд повернувся на вершину після невдалого попереднього сезону. Торік «Шахтар» фінішував у Прем'єр-лізі лише третім. Тоді його випередили київське «Динамо» та «Олександрія».

Скільки титулів чемпіона України завоював «Шахтар»

Здобуте «золото» стало 16-м в історії «гірників». За кількістю чемпіонських титулів «гірники» поступаються лише «Динамо» (17).

До того ж, «Шахтар» вигравав чемпіонат лише в XXI столітті. Зокрема, за останні 10 років донеччани виграли титул сім разів. Ще двічі тріумфувало «Динамо», а в сезоні 2021/22 чемпіона так і не визначили через повномасштабне вторгнення РФ.

Керманич «гірників» Туран завоював титул у дебютний сезон на посаді. Він повторив досягнення італійця Невіо Скали, португальців Паулу Фонсеки та Луїша Каштру, хорвата Ігора Йовічевіча та нідерландця Маріно Пушіча.

Хто найбільше доклався до титулу «Шахтаря»

До трійки найкращих бомбардирів команди потрапили винятково бразильці. Нападник Егіналдо забив сім м'ячів, а хавбек Педріньйо та форвард Еліас – по шість. Буркінієць Траоре теж оформив шість голів. Той же Педріньйо разом зі співвітчизником Педро Енріке ще й вибився в найкращі асистенти (по п'ять результативних передач).

Натомість найбільше матчів зіграли українці. Рекордсменом залишається оборонець Матвієнко – 26 поєдинків. Хабек Очеретько зіграв 25 матчів, а півзахисник Бондаренко, центрбек Бондар і воротар Різник – по 24.

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали «Динамо» в Класичному.