УЄФА оштрафував «Шахтар» на чималу суму за поведінку уболівальників під час матчів Ліги конференцій

«Шахтар» отримав штраф від УЄФА на 34 тисячі євро за поведінку вболівальників

«Гірники» могли отримати більш суворе покарання – порожні трибуни на домашніх матчах в єврокубках

«Шахтар» отримав штраф від УЄФА на 34 тисячі євро за поведінку вболівальників на півфінальних матчах Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За підсумком двох півфінальних матчів у Лізі конференцій «Шахтар» поступився англійському «Крістал Пеласу» із загальним рахунком 2:5 і вибув з турніру.

На «Шахтар» наклали штраф у розмірі 30 тисяч євро за те, що організація назвала «неправомірними вигуками» та «недозволені банери», які були зафіксовані під час першого півфінального матчу єврокубка у квітні, що пройшов у Кракові. Ще 4 тисячі євро штрафу «гірники» отримали через запалення фанатами файєрів на трибунах.

Також УЄФА розглядав можливість накласти на уболівальників «Шахтаря» дискваліфікацію, але обмежився випробувальним терміном на два роки. Тож наразі фанатам «гірників» не заборонили відвідувати міжнародні матчі.

Нагадаємо, «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу в українській Прем’єр-лізі отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон.

Раніше «Шахтар» ухвалив важливе рішення щодо найближчих трансферних планів. За інформацією джерела, влітку донецький клуб не має наміру продавати нікого з гравців першої команди, незважаючи на можливий інтерес інших клубів. На рішення вплинув прямий вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

Менеджмент клубу хоче, щоб команда була конкурентною, тому ухвалено рішення проводити лише посилення складу – до зими трансферів на вихід не буде. Водночас влітку «Шахтар» підпише щонайменше 2-3 новачків.