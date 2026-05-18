«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі

Суперники не зуміли виявити сильнішого

Луганська «Зоря» розписала нульову нічию з житомирським «Поліссям» у 29-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У перші хвилини гострішими були луганці. Підопічні Віктора Скрипника змарнували дві нагоди. Спершу Слесар не зміг переграти Бущана з гострого кута, а потім Будківський пробив повз стійку з меж штрафного.

У середині першого тайму стався обмін моментами. Житомирянин Краснопір не зумів результативно замкнути простріл Бабенка. Натомість хавбек «Зорі» Попара поцілив у каркасу воріт «Полісся».

На початку другої половини Бущан зреагував на дальній удар Слесаря. Оборонці поспіхом винесли мяч подалі. «Поліські вовки» додали в активності на екваторі тайму – Гайдучик головою влучив у поперечину, а Назаренко низовим ударом розімяв Сапутіна.

На фінальному відрізку «Полісся» влаштувало облогу володінь «Зорі». Та по-справжньому небезпечний момент житомиряни створили лише один – голкіпер луганців зреагував на удар Гайдучика з льоту. Команда Руслана Ротаня втратила нагоду піднятися на друге місце в УПЛ. Житомиряни тепер мають 56 очок. Луганський колектив залишився восьмим (43 пункти).

До слова, донецький «Шахтар» розібрався з «Кривбасом» у Кривому Розі в УПЛ. Дубль в складі гірників оформив нападник Обах. Також черговий гол до свого активу записав форвард Траоре.

Нагадаємо, київське «Динамо» з історичним голом Ярмоленка здолало «Полтаву» в Прем'єр-лізі. У списку бомбардирів УПЛ усіх часів лідер столичного гранда наздогнав Реброва. До рекордсмена Шацьких залишився один м'яч.