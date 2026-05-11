УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок довірили рефері з чималим досвідом

Матч між французьким «Парі Сен-Жермен» і лондонським «Арсеналом» у фіналі Ліги чемпіонів 2025/26 обслужить бригада на чолі з німцем Даніелем Зібертом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Арбітру вирішального поєдинку 42 роки. Він уперше судитиме фінал єврокубка. Проте, в сезоні 2015/16 Зіберт працював у фінальному матчі Юнацької ліги УЄФА.

У нинішній кампанії німецький арбітр відсудив 33 поєдинки в усіх турнірах, зокрема дев'ять – у Лізі чемпіонів. Загалом він показав 136 жовтих і чотири червоних картки. Також Зіберт призначив 12 одинадцятиметрових.

Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники Ян Зайдель і Рафаель Фортін. Четвертий рефері – Сандро Шерер зі Швейцарії. Резервним асистентом арбітра буде іспанський суддя Гуадалупе Поррас Аюсо. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть німці Бастіан Данкерт і Роберт Шредер. Їм допомагатиме Карлос дель Серро Гранде з Іспанії.

Фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок запланований на 30 травня. Матч прийме «Пушкаш Арена» в Будапешті. На стадіоні в угорській столиці відбувся фінал Ліги Європи 2022/23, у якому іспанська «Севілья» здолала італійську «Рому» в серії пенальті.

«Арсеналу» дістанеться статус номінального гостя зустрічі. Для «канонірів» прийдешній фінал буде другим в історії. У 2006 році вони в меншості драматично поступилися іспанській «Барселоні» (1:2).

Хто братиме участь в Лізі чемпіонів 2026/27

Наразі визначилася половина учасників основного раунду турніру в наступному сезоні. Зокрема, гарантували собі виступ у змаганнях чотири представники чемпіонату Іспанії та по три – Англії та Німеччини.

Список відомих учасників основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27:

«Арсенал»

«Манчестер Сіті»

«Манчестер Юнайтед»

«Інтер»

«Барселона»

«Реал»

«Вільярреал»

«Атлетіко»

«Баварія»

«Боруссія» Д

РБ «Лейпциг»

«Парі Сен-Жермен»

«Ланс»

ПСВ

«Феєнорд»

«Порту»

«Галатасарай»

«Шахтар»

До слова, півзахисник «Арсенала» Деклан Райс визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Англієць вийшов у старті «канонірів» на другий поєдинок проти мадридського «Атлетіко» (1:0). Хавбек відіграв усі 90 хвилин.

Нагадаємо, оборонець Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Центрбек повторив досягнення низки старших колег. Першим у фінал пробився нинішній президент УАФ Андрій Шевченко.