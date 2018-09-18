Стартував новий чемпіонат Української хокейної ліги. Огляд матчів 1-го туру (відео)



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Фото взяте з ФХУ

Перемоги здобули «Донбас», «Дніпро» та «Білий Барс»

У неділю, 16 вересня, завершився перший тур третього розіграшу Української хокейної ліги.

До Вашої уваги нарізку найцікавіших і яскравих моментів перших поєдинків сезону-2018/19.

«Донбас» – «Кременчук» – 7:3 (1: 1, 3:1, 3:1)

Матч-відкриття сезону відбувся у Дружківці між чинними чемпіоном і віце-чемпіоном України «Донбасом» і «Кременчук». Принципова зустріч хоч і закінчилася впевненою перемогою донеччан, проте вона ясно показала, що битва за медалі у цьому році стане ще більш запеклою та яскравою.

Зазначається, що здобути перемогу донецькій команді допомогли ударні останні дві хвилини другого періоду. Тоді, поступаючись 2:1, донеччани змогли відігратися і вирватися вперед. Саме це згодом дозволило команді Юліуса Шуплера скористатися уразливим становищем противника і тільки збільшувати рахунок.

«Дніпро» – «Крижані Вовки» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Дебют «Дніпра» у чемпіонаті Української хокейної ліги не просто відбувся, а й поклав успішний початок для херсонців у новому сезоні. Адже виграти перший матч вдома, перед своїми вболівальниками (яких, до речі, на трибунах зібралося чимало) – це вже непогана заявка на подальші успіхи.

Зазначається, що голкіпер херсонського клубу Олег Петров записав собі в актив перший у сезоні шатаут, що явно може послужити хорошою прикметою і на всі подальші зустрічі.

«Крижані Вовки», у свою чергу, хоч і намагалися давати відсіч, проте, відіграти пропущені шайби у команди Миколи Сидорова так і не вийшло.

«Білий Барс» – МХК «Динамо» – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Ця перемога стала своєрідною реабілітацією білоцерківців після програних трьох поєдинків на Кубку Донбасу. Цілком ймовірно, що «барси» змогли повести якісну роботу над помилками і поправити ряд ігрових моментів, що дозволило їм всуху обіграти гостей з Харкова.

За словами наставника харків'ян Олександра Сеуканда, його підопічні ще грають у «літній» хокей, адже під час передсезонної підготовки харківський клуб зіграв всього один товариський поєдинок. Можливо, саме це і проявилося у зустрічі з білоцерківцями.

Цікавим є той факт, що всі три гри першого туру вигравали господарі майданчиків.

Другий тур УХЛ відбудеться 19 та 20 вересня. У перший ігровий день туру о 18:20 у Харкові МХК «Динамо» прийме кременчужан, а о 19:00 у Херсоні зустрінуться «Дніпро» та «Білий Барс».

Тур 20 вересня о 18:30 на київському «Шалетт» закриють «Крижані Вовки», які зіграють проти чинного чемпіона України.

Джерело: Українська хокейна ліга