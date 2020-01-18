Український біатлоніст Ткаленко вперше в кар’єрі став призером етапу Кубка IBU



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Руслан Ткаленко хоче повернутися до основного складу збірної України Biathlon.com.ua

Українець потішив у гонці переслідування

Успішним був фініш п'ятого етапу Кубка IBU з біатлону Осрблі (Словаччина). Срібним призером гонки переслідування став наш Руслан Ткаленко, для якого це перший подіум на змаганнях такого рівня.

Руслан за підсумками спринту був шостим, але відіграв відставання, допустивши на чотирьох вогневих рубежах лише один промах. У підсумку він програв майже хвилину лише переможцеві – норвежцю Ендре Стрьомсгейму.

Третім фінішував росіянин Кірілл Стрільцов.

Інші українці виступили не так вдало: Віталій Труш – 27-й, Андрій Доценко – 33-й, Руслан Бригадир – 42-й.

Нагадуємо, що успішно виступили українські біатлоністи й на старті п’ятого етапу Кубка світу в Рупольдинґу (Німеччина).