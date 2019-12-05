Юлія Джима приносить Україні першу медаль Кубка світу з біатлону



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Юлія Джима показала стовідсотковий результат на вогневому рубежі

Незважаючи на отриману напередодні травму, українська біатлоністка показала високий результат в індивідуальній гонці

В Естерсунді, на І етапі Кубка світу з біатлону, завершилася індивідуальна гонку у жінок. Нарешті першу медаль вдалося покласти в скарбничку українціям. Олімпійська чемпіонка Юлія Джима, без промахів пройшла чотири вогневі рубежі, і до останнього боролася під час лижної гонки за перше місце з француженкою Жюстін Бреза. Після останньої стрільби Джима випереджала француженку на сім секунд, але на дистанції українка не зуміла відстояти золото, фінішувавши другою. Бронза дісталася француженці Жюлії Сімон. Додамо, що і Бреза і Сімон під час стрільби припустилися по два промахи.

Ще чотири українки в цій гонці фінішували зf межами тор-20. Дарія Блашко завершила перегони 21-ю, Віта Семеренко - 28-ю, Анастасія Меркушина фінішувала 31-ю та Валя Семеренко лише 57-ма.

Нагадаємо, тривалий час участь Джими в індивідйальній гонці під питанням, адже напередодні в під час тренування спортсменка втрапила у лобове зіткнення з представницею іншої команди, і отримала травму.

Зазначимо, що траса Естерсунда є щасливої для українки – раніше Джима вигравала тут бронзу в індивідуальній гонці.