Суперкубок УЄФА. «Реал» - «Атлетико» 2:4. Той випадок, коли переможець Ліги Європи підготувався краще

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Фото: УЄФА

Тріумфатор Ліги Європи рахунком 4:2 переміг володаря кубка Ліги чемпіонів

У середу, 15-го серпня, в Талліні на «А Ле Кок Арені» чинні чемпіони Ліги чемпіонів та Ліги Європи розіграли Суперкубок УЄФА. Так, тріумфатор Ліги Європи «Атлетико» з рахунком 4:2 переміг володаря кубка Ліги чемпіонів «Реал».

Вже на першій хвилині матчу Дієго Коста несподівано прокинув м'яч у карний «Реала» повз Рафаеля Варана, після чого гарматним ударом вистрілив в дальній кут - у Кейлора Наваса не було шансів. Надалі «матрацники» на хвилі успіху продовжували володіти ініціативою, а «вершкові» у свою чергу ніяк не могли відійти від такого швидкого нокдауну.

Лише ближче до середини тайму підопічні Хулена Лопетегі вирівняли гру. А на на 28-й хвилині взагалі зрівняли рахунок: Бейл по правому флангу пішов від свого суперника, після чого виконав передачу у воротарський суперника. Не встиг Савич закрити зону, майже відіграний залишися і голкіпер Ян Облак, а Бензема здорово набіг на подачу і спокійно головою проштовхнув сферу в сітку воріт.

Надалі команди демонстрували доволі рівну гру, моменти виникали біля обох воріт, однакб більше у першому таймі ніхто забити не зміг. Приблизно ж такий малюнок гри продовжився на початку другого тайму. Обидва клуби вирішили не форсувати події. Все змінилися на 65-й хвилині, коли у власному карному рукою зіграв Хуанфран. Пенальті впевнено реалізував капітан «вершкових» Серхіо Рамос.

Рамос відсвяткував гол з пенальті у стилі Роналду. Фото: УЄФА

Після голу «Реал» відійшов назад, переважно граючи другим номером. «Атлетико» прийняв пропозицію пограти першим номером і почав ризикувати. Ризик виправдав сподівання, адже за десять хвилин до завершення основного часу рахунок став 2:2: Марсело помилився на правому фланзі і подарував сферу опоненту. М'яч дійшов до Корреа, який викотив сферу на Косту, а той своєчасно набіг в ту зону і розстріляв ворота Наваса, відправивши м'яч під поперечку воріт.

Більше обидва клуби не стали ризикувати, грали доволі обережно, адже до завершення основного часу залишалися хвилини. У підсумку на вболівальників чекали додаткові 30 хвилин. Додаткові 30 хвилин, де чинний переможець Ліги чемпіонів був битий...

Дієго Коста перевів гру у додаткові 30 хвилин. Фото:УЄФА

На 99-й хвилині підопічні Сімеоне вдруге за матч вийшли вперед: Варан привіз гол на свої ворота, втративши снаряд перед власним карним. Томас з лівого краю виконав подачу практично на лінію штрафного, звідки Сауль зльоту завдав постріл в праву дев'ятку воріт Наваса.

«Забив останній цвях у домовину вершкових» вже через п'ять хвилин після голу Сауля Коке: Дієго на лівому краю обіграв Карвахаля, після чого видав пас на Вітоло. Той в один дотик викотив снаряд Коке, і останній з правого краю штрафного вніс м'яч у сітку воріт Наваса. У підсумку «Реал» так і не зміг відігратися - 4:2 на користь чинного чемпіона Ліги Європи.