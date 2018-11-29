Українці вибороли 16 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Фото



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Україна має сім чемпіонів континенту серед молоді

У литовському місті Каунас відбувся молодіжний чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу.

Жодного змагального дня не пройшло для української збірної без медалей. У підсумку на рахунку наших спортсменів 16 медалей, з них сім золотих, чотири срібних і п’ять бронзових.

Першими викарбовували свої перемоги в історії дівчата. У командній першості дівчача збірна команда України посіла третє місце.

Чемпіонкою Європи в категорії до 43 кг стала Леоненко Христина з м. Попасна, спортсменка здолала своїх суперниць з результатом у сумі триборства 240 кг. Ще одну золоту нагороду збірній України принесла Цікул Аліна. Спортсменка показала результат 300 кг у сумі трьох вправ. Антонюк Анастасія у запеклій боротьбі стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у ваговій категорії до 57 кг, показавши результат 325 кг.

Не дісталась п’єдесталу Волощенко Вікторія з міста Бориспіль, яка здобула дві бронзові нагороди у присіданні та жимі, а в останній вправі поступилась спортсменці Польщі і посіла четверту сходинку у турнірній таблиці вагової категорії до 47 кг. А Купаєва Катерина отримала нульову оцінку у тязі у ваговій категорії до 63 кг. І лише малу бронзову нагороду у присіданні має у своєму активі спортсменка.

Серед юнаків української збірної на чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу найяскравішим став виступ Бірука Антона. Атлет з Вараша чітко відпрацював всі спроби, здобув титул чемпіона і закінчив свій виступ з новим світовим рекордом в сумі триборства у ваговій категорії до 93 кг. Спортсмен зібрав 701,5 кг. 266,5 кг у присіданні теж були світовим рекордом, але рівно одну хвилину, адже спортсмен з Хорватії справився з вагою 267 кг (мала срібна медаль в активі Антона). 157,5 кг у жимі. А 277,5 кг у тязі теж принесли йому малу срібну нагороду у цій вправі.

Ревука Юрій з Дніпра посів другу сходинку у категорії до 66 кг. Сума трьох вправ спортсмена – 527,5 кг. Мала бронзова медаль у присіданні з результатом 187,5 кг, нагорода такого ж ґатунку у жимі – 125 кг, і срібло у тязі – 215 кг.

Не дістався до медалі Бабюк Ростислав з Коломиї, він посів четверту сходинку у ваговій категорії до 59 кг з сумою триборства 435 кг, а 110 кг у жимі дозволили спортсмену піднятись на другу сходинку п’єдесталу у цій вправі.

Наступними в боротьбу вступили юніори, які у підсумку вибороли перше загальнокомандне місце.

Серед юніорок Щавінська Тетяна з Хмельницького у ваговій категорії до 47 кг здобула золоту нагороду у присіданні 107,5 кг. Двічі оновила світовий рекорд у жимі лежачи серед юніорок 83,5 та 86 кг. А 135 кг у тязі принесли їй малу бронзову нагороду в останній вправі та найголовніше – титул чемпіонки Європи у сумі триборства з результатом 328,5 кг.

Друзяка Вікторія з Миколаєва стала ще однією чемпіонкою Європи від збірної України у ваговій категорії до 52 кг. Виборовши срібні нагороди в усіх трьох вправах: 125 кг у присіданні, 77,5 кг у жимі та 142,5 кг у тязі, Вікторії підкорилась чемпіонська сума 345 кг та норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Наступне золото збірній принесла своїм виступом харків'янка Рудь Софія у ваговій категорії до 63кг. 412,5 кг у сумі триборства. 145 кг у присіданні, 90 у жимі та 177,5 кг у тязі принесли Софії малі бронзові нагороди.

Полтавчанка Бражник Дарія стала срібною призеркою у ваговій категорії до 43 кг. Здобувши малу срібну нагороду у присіданні та золото в жимі з результатами 90 та 55 кг відповідно, спортсменка поступилась у тязі, підкоривши вагу 105 кг і лише 2,5 кг відділили її від чемпіонського титулу у сумі триборства, яка, тим не менш, є новим рекордом України серед юніорок – 250 кг.

Ще одна харків’янка Шевченко Юлія виборола бронзову нагороду в категорії до 72 кг з результатом 432,5 кг. Спортсменка присіла 150 кг. 92,5 кг у жимі – мала бронзова нагорода. 190 кг у тязі теж стали «бронзовими» у даній вправі. Харків’янка Мариненко Юлія теж виборола бронзову нагороду з сумою триборства 422,5 кг у ваговій категорії понад 84 кг. Спортсменка також здобула дві малі бронзові медалі у присіданні (162,5 кг) і тязі (180 кг).

Четвертий підсумковий результат показала Туренко Маргарита у категорії до 52 кг. 330 кг в активі спортсменки з Краматорська та мала бронзова нагорода у присіданні з результатом 125 кг. У ваговій категорії до 57 кг представниця міста Львів Чикаліна Юлія виборола малу бронзову нагороду у жимі лежачи з результатом 87,5 кг.

Серед юніорів чемпіонський титул здобув Жеребцов Ростислав у ваговій категорії до 59 кг. В напруженій боротьбі за власною вагою спортсмен обійшов суперника, впоравшись в останній спробі тяги зі штангою у 202,5 кг. Сума триборства Ростислава становить 490 кг. Полтавчанин у присіданні підкорив 165 кг (мала золота медаль), у жимі 122,5 кг (мала срібна нагорода).

Срібним призером став киянин Вовк Дмитро, виступаючи у ваговій категорії до 120 кг. 847,5 кг зібрав у сумі киянин. 312,5 кг у присіданні – мала срібна нагорода, а 235 кг забезпечили спортсмену малу золоту медаль у жимі. У тязі Дмитро показав свій кращий результат – 300 кг.

Ще одним срібним призером став Павло Наконечний. Боротьба українця з британцем Люком Річардсом точилась за кожен кілограм. Павло здобув малу срібну нагороду у присіданні з результатом 380 кг – новий рекорд України. Суперник відповів рекордом Європи – 403. Наконечний взяв реванш у жимі – 245,5 кг, рекорд світу серед юніорів, проти 222,5 кг британця. Після другої вправи суми спортсменів стали абсолютно рівними. У другій спробі тяги львів’янин зафіксував 385 кг – рекорд Європи серед чоловіків, і його сума триборства 1010,5 кг стала новим світовим рекордом серед юніорів та рекордом Європи серед чоловіків. Річардсон, маючи меншу власну вагу, у третій спробі підняв ті ж 385 кг і випередив Павла, набравши ту ж саму суму триборства. Наконечний додав на штангу лише 1 кг для того, щоб обійти суперника, але 386 кг вирвалися з руки атлета. У підсумку – срібна нагорода в українця та друга сходинка в абсолютній першості.

Схорутченко Микита став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 74 кг. Спортсмен присів 232,5 кг – рекорд України серед юніорів, пожав 170 кг – мала бронзова медаль у цій вправі, та 250 кг у тязі. Сума триборства харків’янина склала 652,5кг, що теж є новим рекордом України серед юніорів.

У ваговій категорії до 83 кг серед юніорів ковельчанин Здробилко Станіслав посів третю сходинку п'єдесталу з сумою триборства 702,5 кг. У присіданні атлет посів другу позицію з результатом 262,5 кг, ще одна срібна нагорода в жимі – 182,5кг, та 257,5 кг.

У категорії до 74 кг Яржемський Вадим з міста Хмельницький у жимі взяв 172,5 кг – новий рекорд України серед юніорів і мала срібна медаль у даній вправі. У категорії до 83 кг львів’янин Мисник Павло здобув малу бронзову нагороду в жимі з результатом 180 кг.

Джерело: Спортивний комітет України