Українська хокейна ліга. Матчі 20-го туру. Впевнена перемога «Донбасу», розгром від «Кременчука»



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Фото: ФХУ

До вашої уваги огляд чергового туру хокейного чемпіонату

У четвер, 29 листопада, завершився 20-й тур Української хокейної ліги.

У його межах «Донбас» впевнено обіграв «Білий Барс», «Кременчук» знову розгромив «Крижаних Вовків», а «Динамо» у Херсоні поступилося херсонському «Дніпру».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

«Білий Барс» – «Донбас» – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Можна сказати, що цією перемогою донеччани взяли своєрідний реванш у противника з Білої Церкви за минулу напружену зустріч у Дружківці.

Прагнення «Донбасу» перемогти стало зрозуміло ще до екватора зустрічі, коли у воротах білоцерківців вже побувало чотири шайби, що автоматично не залишило шансів «барсам» відігратися.

Особливо мотивованим на цей матч був капітан донеччан Віктор Захаров, який, по-перше, відкрив рахунок у матчі, а, по-друге, набрав три (1+2) результативних бали, неодноразово кидаючи по воротах супротивника.

Таким чином, по ходу поєдинку можна зробити висновок, що наполегливі тренування та робота над помилками «Донбасу» під керівництвом нового-старого тренера Сергія Вітера нарешті починають давати свої плоди, а Костянтину Буценку все ще належить виховувати молодий колектив, щоб «барси» змогли доводити до перемоги матчі проти лідерів чемпіонату.

«Кременчук» – «Крижані Вовки» – 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)

Цей матч прогнозовано закінчився з розгромним рахунком на користь лідера чемпіонату, який і в цьому матчі поспішав довести свою перевагу. Розрив між цими командами у турнірній таблиці становить 49 очок, та й знаходяться клуби на різних полюсах поточного розіграшу УХЛ.

Ця ситуація і відбилася на табло – кияни «посипалися» ще на старті поєдинку, що дозволило більш досвідченому «Кременчуку» раз по раз користуватися помилками «Вовків» і тільки збільшувати рахунок у матчі.

Таким чином, «містяни» відправили у ворота противника з Києва 12 шайб, на що команда Миколи Сидорова змогла відповісти лише двома результативними кидками.

До слова, хет-триками у складі кременчужан відзначилися Руслан Єфімочкін та Іван Савченко, а також дубль собі в актив записав капітан команди Тимур Гриценко.

Зазначається, що у воротах «Кременчука» свій перший матч у поточному розіграші УХЛ зіграв Микита Петленко, який гідно захищав ворота своєї команди, не дозволяючи киянам відігравати пропущені шайби.

«Дніпро» – МХК «Динамо» – 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Хоч «динамівці» і розпочали цю зустріч набагато впевненіше свого опонента, але рахунок закинутим шайбам відкрили херсонці. Дві пропущені фактично «у роздягальню» шайби досить сильно підкосили харків'ян, які змогли прошити Олега Петрова лише у третьому періоді.

У свою чергу, херсонський клуб тільки нарощував свій пресинг і вже до третьої 20-хвилинки повністю заволодів ігровою перевагою, відправивши в цілому у ворота Тимура Мамедова чотири шайби.

Знову на харківську команду вплинули помилки в обороні та невміння утримувати результат у матчі. Цим і скористався «Дніпро», заробивши чергові три очки та скоротивши відставання від «Кременчука» до семи балів.

Турнірне становище: