Українська хокейна ліга. Розгром від кременчужан і складний поєдинок «Донбасу» у Києві



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Фото: ФХУ

До Вашої уваги підсумки 19-го туру чемпіонату УХЛ

У неділю, 25 листопада, завершився 19-й тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги.

У межах цього туру «Дніпро» всуху обіграв «Білий Барс», «Кременчук» розгромив харків'ян, а «Крижані Вовки» у напруженому матчі поступилися «Донбасу».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

«Дніпро» – «Білий Барс» – 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

Досить непоганий матч видали білоцерківці, особливо після програного раніше поєдинку з рахунком 1:5. «Дніпру» ще на старті першого періоду вдалося відкрити рахунок, але далі Кирило Кучер надійно тримав на замку свої ворота, й аж до третього періоду не дозволяв противнику відзначитися у своїх володіннях.

Заключний відтинок зустрічі для господарів майданчика став найрезультативнішим – херсонці ще двічі прошили голкіпера білоцерківців і здобули перемогу у цьому матчі. «Білий Барс», у свою чергу, так і не зміг обійти найкращу у лізі оборону та пробити Олега Петрова, який, до слова, записав собі в актив черговий «сухар».

Таким чином, «Дніпро» зберіг чотириочкове відставання від першого місця у турнірній таблиці за підсумками 19-ти матчів. У свою чергу «Білий Барс» випереджає МХК «Динамо» на шість очок, маючи на одну гру більше.

МХК «Динамо» – «Кременчук» – 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Оборону харків'яни тримали аж до третьої 20-хвилинки, хоча до цього команда з Харкова подала непогану заявку на перемогу в цьому матчі. Другий період клуби закінчили з мінімальною перевагою «Кременчука», і ніщо не віщувало розгромного результату матчу. Однак за останні 20 хвилин зустрічі кременчужани змогли шість разів уразити ворота Тимура Мамедова, встановивши остаточний розгромний рахунок 9:3.

Зазначається, що раніше склад харківської команди поповнив екс-капітан клубу та найкращий бомбардир «регулярки» минулого розіграшу УХЛ Володимир Чердак. Саме цей перехід може стати поштовхом для харків'ян вигравати та показувати позитивний результат. З іншого боку, відставка головного тренера команди Олександра Сеуканда після цього матчу не кращим чином вплине на майбутній настрій команди.

Так що подальше майбутнє харків'ян поки залишається непередбачуваним, і важко сказати, як саме далі буде грати ця команда.

«Крижані Вовки» – «Донбас» – 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Цей матч став справжнім сюрпризом як для київських вболівальників, так і для донецької команди. Мало того, що кияни, граючи у дві п'ятірки, надали справді гідну відсіч чемпіонам України, так ще й зусиллями Соломона Шапіро відкрили рахунок у поєдинку. Сам період завершився з мінімальною перевагою донеччан – 2:1.

Другий період команди взагалі провели фактично на рівних, закинувши по дві шайби. І тільки у третій 20-хвилинці втома киян дала про себе знати, і «Донбас» з перевагою у дві шайби вирвав очки у свого супротивника з Києва.

І хоч сама зустріч закінчилася перемогою донецької команди, але «Вовки» впевнено вступили у гру і ні на секунду не переставали боротися за ігрову перевагу.

Турнірне становище: