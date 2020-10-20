Боксер, який іде на вибори від партії Смешка, не зміг відповісти, хто його запросив у політику

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Владислав Сіренко сказав, що не бачить себе класичним політиком

Непереможний український боксер-супертяж, 25-річний киянин Владислав Сіренко, який виграв на професійному рингу всі 14 боїв (13 – нокаутом), не зміг відповісти на питання, хто саме запросив його в кандидати у депутати Пристоличної ОТГ від партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

«Люди попрохали мене проконсультувати їх у питаннях спорту. Я не відмовився. Взагалі не бачу себе депутатом у звичному розумінні. Я не політик і мене це ніколи не цікавило. Але якщо мене оберуть, то буду якось працювати», – трохи ніяково відповів боєць на питання «Главкома» під час прес-конференції, організованої його менеджером Максимом Міхальовим.

На прохання назвати людей, які його запросили, Владислав сказав, що не може цього зробити.

Оскільки вже 13 грудня в Німеччині Сіренко, який представляє німецьку промоутерську компанію Faechersport management, має провести 15 бій у професійній кар’єрі, логічним є питання, чи не відволікатиме Владислава участь у передвиборчій кампанії від підготовки. Але він запевнив, що ні.

Зараз я інтенсивно готуюся, працюю над витривалістю, – каже боєць. – У листопаді буде бойова підготовка. Сподіваюся, до грудня не буде проблем з пандемією і бій таки відбудеться, бо вже скучив без поєдинків».

За словами Максима Міхальова, у березні Сіренко мав битися за титул WBC Asia. Цей титул дав би змогу Владиславу змогу потрапити в топ-40 основного рейтингу супертяжів. Однак наразі ці плани довелося відтермінувати. Тепер команда Сіренка намагається, щоб за якийсь титул українець бився в наступному бої.

Нагадаємо, що минулого тижня Сіренко оригінально поспарингував з тенісистом Сергієм Стаховським – спершу в рингу, а потім на корті.

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