Чемпіон «Діамантової ліги» закликав підтримати петицію з облаштування стрибкового сектора в Херсоні



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Креслення зроблені. Залишилося знайти гроші для облаштування на херсонському «Кристалі» відповідного сектора kherson.pb.org.ua

Правда, виглядає, що херсонцям проблеми легкоатлетів байдужі

Новоспечений переможець легкоатлетичної «Діамантової ліги» Андрій Проценко закликав своїх підписників у соцмережах підтримати петицію з закликом до міської влади його рідного Херсона облаштувати сектор для стрибків у висоту на стадіоні «Кристал».

У недавньому інтерв’ю «Главкому» Андрій розповідав, що умов для тренувань у рідному місті в нього немає, через що він змушений готуватися де завгодно, але не в Херсоні.

«Маленька надія що у Херсоні почнуть з’являться умови для зайняття дітей легкою атлетикою, - написав Проценко, розмістивши посилання на петицію. – Херсонців, яким небайдужа легка атлетика прошу проголосувати. Всім дякую».

У петиції вказано, що загальна вартість робіт з облаштування стрибкового сектору складе 391 тисячу гривень. Серед іншого, планується придбання спортивних матів для приземлення, дві стійки для стрибків у висоту, планка для стрибків у висоту та укриття для спортивного обладнання, придбання та укладання покриття для бігових доріжок «CONIPUR - SP».

Сумно, але за зареєстровану ще 29 липня петицію проголосувало лише 11 (одинадцять!) херсонців. Мешканці інших міст змоги голосувати не мають.