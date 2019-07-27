На Івано-Франківщині через безгрошів'я закрили льодовий палац



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Палац імені Степана Бандери вимушено простоює Вікна

Фінансування обіцяють надати найближчим часом

У Калуші Івано-Франківської області закрили льодовий палац спорту. Арену, яка носить ім'я Степана Бандери, звели лише десять років тому. Він обійшовся державі у більше ніж 20 мільйонів гривень. Без приміщення для тренування нині залишилися кілька хокейних команд. Тепер - замість ганяти по льоду, бігають з ключкою по футбольному полю.

Шестирічна Владислава мріє стати фігуристкою. Мама вже кілька разів намагалася записати дівчинку на заняття до льодового палацу. Але все - марно.

«Кожного разу коли приходимо, на жаль немає інструктора, який би навчив, а зараз прийшли, ні льоду, нічого немає. Приміщення стоїть. Дуже розчаровані», - говорить Таїсія Руда, жителька Калуша.

Льодовий палац спорту в Калуші звели в 2009 в межах державної програми «Хокей України». З держбюджету витратили більше ніж 20 мільйонів гривень. Це місто стало третім - після Донецька та Херсона.

Цікаво, що ще в квітні тут приймали один із етапів міжнародної карпатської ліги, серед учасників були команди з Чехії, Молдови, Латвії та Угорщини. Проте вже місяць льодовий палац закритий.

З появою цієї арени хокей став чи не найпопулярнішим видом спорту у Калуші. Вдалося сформувати чотири команди дітей - від семи до шістнадцяти років. Та ще - одну дорослу.

«Займалося в межах 120-ти дітей. Набирали по школах, дитячих садочках. Були із окружних сіл, з району дітки були. З Вістови навіть є один хлопчик, який перейшов в інший хокейний клуб - «Галицькі леви» і став чемпіоном України», - говорить Ярослав Дорош, тренер.

Та вже за кілька років почалися проблеми. Через борги в закладі почали вимикати світло. У міста бракувало коштів на утримання. Тож арену передали на баланс облради. Частину витрат - а саме за електроенергію - взяло на себе одне із місцевих підприємств. Та цього року фінасову підтримку призупинили.

«Ми виключили, злили лід, тому що немає спроможності утримувати. Це кошти немалі от і все. Зараз нам потрібно дітей готувати до першості України, до всеукраїнських змагань», - говорить Ярослав Дорош.

17-річний Максим займається хокеєм із семи років. Зараз його команда тренується на траві.

«Без льоду важко, дуже важко. Незвично. Пропадають навики, пропадають. Не знати чи його відкриють, ось весь страх що закриють просто», - говорить Максим Солодкий, хокеїст.

В обласному управлінні освіти підтверджують підприємство, яке сплачувало за електроенергію, на початку року відмовилось це робити. Чому не пояснили. Але запевнили: проблему із коштами вони вже вирішили.

Костянтин Лисейко, заступник начальника управління спорту Івано-Франківської облдержадміністріції: «З обласного бюджету через управління спорту на льодову арену виділили 2 мільйони для того, щоб підтримати. Бо це є наш комунальний заклад, яким ми опікуємось. Все добре, і льодова арена працюватиме і далі».

Відкрити льодовий палац спорту чиновники пообіцяли вже в серпні.