Збірна Іспанії - все про першого суперника України у другому раунді відбору на Чемпіонат світу-2019



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Збірна Іспанії з баскетболу

Поєдинок проти Іспанії, причому в будь-якому складі цієї команди, це на 100% головна подія баскетбольного року в Україні

14 вересня національна збірна України зіграє свій перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2019.

Команда Євгена Мурзіна у столичному Палаці спорту протистоятиме одній з найтитулованіших команд світу - збірній Іспанії.

Команда італійського тренера Серджо Скаріоло, який, до речі, приєднався до клубу НБА «Торонто Репторс», перший раунд відбору пройшла без поразок, вигравши усі шість матчів, двічі перегравши чинних чемпіонів Європи словенців.

Результати Іспанії в першому раунді кваліфікації:

Чорногорія - Іспанія 66:79

Іспанія - Словенія 92:84

Білорусь - Іспанія 82:84

Іспанія - Чорногорія 79:67

Словенія - Іспанія 72:83

Іспанія - Білорусь 80:69

Матчі першого раунду іспанці проводили не у найсильнішому складі: триразові чемпіони Європи та чемпіони світу-2006 оформили шість перемог граючи без представників НБА та Євроліги.

На літні поєдинки до команди Скаріоло приєднався Хуан Ернангомес - потужний форвард Денвер Наггетс, але більшість поєдинків іспанці провели без своїх зірок, що не завадило їм продемонструвати 100-відсотковий результат.

Зазначимо, що те що у Іспанії не було головних облич у перших матчах кваліфікації не означає, що іх не буде у наступних поєдинках. Зокрема є шанс побачити зіркових виконавців і в українських вболівальників, адже поєдинок між нашою командою та іспанцями проходитиме у міжсезоння. - відрізок, коли матчів не буде ні в НБА, ні в Євролізі.

У найсильнішій лізі світу Іспанію представляють дев’ять виконавців: це вищезгаданий Хуан Ернангомес та його брат Віллі, який грає за «Шарлот», звичайно головні зірки - Пау та Марк Газолі («Сан-Антоніо», «Мемфіс»), а також Рікі Рубіо з «Юти», легендарний Хосе Кальдерон («Детройт»), талановитий снайпер Алекс Абрінес з «Оклахоми» і два натуралізованих іспанця Нікола Міротич з «Пеліканс» та Сердж Ібака, який представляє «Торонто».

Вірогідність того, що хтось із вищезгаданих баскетболістів приїде до Києва є, більш того, за чутками, брати Газолі розглядають можливість приєднатися до команди на осінні матчі. Не треба також виключати можливості того, що зіграють за іспанську збірну і представники клубів Євроліги, які також не мали можливості допомогти головній команді країни протягом сезону. Говорити про остаточний склад команди поки що зарано, але це вже зараз є однією з головних інтриг.

За матеріалами прес-служби Федерації баскетболу України