Україна не змогла поборотися за медалі у своїй коронній дисципліні

У неділю, 7 січня, в німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, але наша команда, для якої ця дисципліна є коронною, не змогла піднятися на п'єдестал пошани, посівши у підсумку п'яту сходинку. Перший етап за нашу команду бігла молода Анастасія Меркушина. Головним завданням мінімум

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Фото: IBU

Україна не змогла поборотися за медалі у своїй коронній дисципліні

У неділю, 7 січня, в німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, але наша команда, для якої ця дисципліна є коронною, не змогла піднятися на п'єдестал пошани, посівши у підсумку п'яту сходинку.

Перший етап за нашу команду бігла молода Анастасія Меркушина. Головним завданням мінімум для Насті було не піти на штрафне коло та триматися у групі лідерів. З цим вона впоралася, витративши на кожному з вогневих рубежів по одному додатковому патрону і передавши естафету Юлії Джимі четвертою.

До першого вогневого на другому етапі Джима трималася у групі лідерів, але на лежці змогла закрити всі мішені лише сьомим патроном, втративши у підсумку дві позиції. Продовжилися проблеми зі стрільбою і на стійці - знову два додаткових патрони. У якийсь момент Джима знову вийшла на четверте місце, але перед фінішем ходом доволі немало програла, втративши знову дві позиції.

Віта Семеренко у підсумку отримала естафетну паличку шостою. Саме на третьому етапі для нашої команди почалися справжні проблеми. На лежці Віта була за крок до штрафного кола, але останнім патроном таки закрила всі мішені. На той час у лідерах була збірна Франції за яку на третьому етапі бігла Селія Амоньє, яка випереджала Віту на 53 секунди.

На стійці українка відпрацювала краще, закривши всі мішені з шести патронів, залишившись таким чином на шостому місці. Втім, тут більше допомагали і суперниці, які також багато помилялися. Так, на цьому етапі взагалі застрелилися збірна Італії, яка до цього була лідером, а після стійки отримала два кола штрафу. Саме після цього за рахунок помилок у лідери вирвалася команда Німеччини. Цікаво, що всю гонку трималася у групі лідерів команда Швеції, яка зірок з неба не хапає, але відома своїм стабільним складом.

У підсумку Семеренко передала естафету Підгрушній шостою. На початку етапу Олена багато програвала ходом, а на вогневих використала по одному додатковому патрону. Втім, це дозволило Олені підняти Україну на п'яте місце, адже на лежці невдало відпрацювала фінська спортсменка.

Взагалі, серед лідерів наша команда була рекордсменом по кількості використаних додаткових патронів - 12. На четвертому етапі доволі несподівано у групу лідерів втрутилася команда Росії, за яку бігла Катерина Юрлова. Саме між Юрловою та Підгрушною розгорнулася боротьба за четверту сходинку, адже наздогнати лідерів - Бреза, Гаммершмідт та Брорссон було вже нереально.

Розв'язка гонки припала на останній вогневий рубіж. Боротьба за перше та друге місце до останнього велася між командами Франції та Німеччини, однак Жюстін Бреза легко перестріляла Гаммершмідт, яка заробила коло штрафу. Заробила коло штрафу і Росія, яка могла навіть претендувати на срібло. У свою чергу шведка Брорссон чисто відпрацювала на стійці та залишила за собою третю сходинку.

Помилка Юрлової дозволила Підгрушній лише трохи ближче наблизитися до росіянки, але суперниця четверте місце не відпустила, випередивши Олену на 11 секунд.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Обергофі, Німеччина

Жіноча естафета, 4х6 км

1. Франція (1 + 10) 1:12:42.4

2. Німеччина (2 + 13) +32.4

3. Швеція (0 + 8) +48.2

4. Росія (1 + 5) +1: 04.7

5. Україна (0 + 12) +1:15.8

(2-1).Анастасія Меркушина (0+1) (0+1) (4) +27.5;

(2-2).Юлія Джима (0+2) (0+2) (6) +43.1;

(2-3).Віта Семеренко (0+3) (0+1) (6) +48.5;

(2-4).Олена Підгрушна (0+1) (0+1) (5) +1:15.8.