52-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними фото свого стрункого тіла



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Роберто Касаротто

Роберто Касаротто з Італії надихнув на силові тренування син Стефан

Син Роберто, Стефан, захоплювався бодібілдінгом і мав відмінну фігуру. У вересні 2016 року батько став займатися слідом за сином: чотири рази в тиждень проводив по дві години на день в спортзалі, стежив за харчуванням - і тепер вони обидва виступають на змаганнях з бодібілдингу.

«Всі запитують, чи не брати ми. Коли дізнаються, що ні, то дуже дивуються!» - зізнається Роберто.