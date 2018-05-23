Чарівна Алекс Морган. Гарячі фото однієї з найкрасивіших футболісток світу

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Алекс Морган

Крім того, що Морган володіє яскравим талантом, дівчина є однією з найкрасивіших футболісток світу

Ресурс ESPN опублікував свій щорічний рейтинг 100 найбільш популярних спортсменів світу. В ньому, зокрема, знайшлося місце і для 12 представниць прекрасної половини людства.

Критерії для рейтингу ESPN були такі: кількість пошукових запитів, заробіток за рік і кількість передплатників на сторінки атлета в соціальних мережах.

Зокрема, єдиною представницею футболу в цьому рейтингу стала американка Алекс Морган, яку багато фахівців називають однією з найкрасивіших футболісток світу.

Алекс Морган - американська футболістка, нападник команди «Олімпік Ліон» і збірної США, чемпіонка Олімпійських ігор 2012 року, чемпіонка світу 2015 року та віце-чемпіонка світу 2011 року, володарка призу найкращої футболістки США 2012 року і номінант на приз найкращої футболістки світу за версією ФІФА 2012 року.

Крім того, що Морган володіє яскравим талантом, дівчина є однією з найкрасивіших футболісток світу. Наприклад, один із найвідоміших брендів з виробництва нижньої білизни Vicroria Secret назвав Алекс найсексуальнішою спортсменкою світу.



