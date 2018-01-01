Через нестачу грошей легендарний тенісист рекламує склопакети

Борис Беккер стане обличчям однієї з компаній, яка виробляє дану продукцію

Екс-перша ракетка світу з тенісу Борис Беккер погодився рекламувати склопакети. У німця все не дуже добре, зокрема, фактично взагалі немає грошей, передає Eurosport. Тому Беккер прийняв запрошення взяти участь у зйомках реклами склопакетів однієї з компаній. За обличчя відомого у минулому тенісиста німецький виробник заплатить спортсмену 135



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Борис Беккер

Борис Беккер стане обличчям однієї з компаній, яка виробляє дану продукцію

Екс-перша ракетка світу з тенісу Борис Беккер погодився рекламувати склопакети.

У німця все не дуже добре, зокрема, фактично взагалі немає грошей, передає Eurosport.

Тому Беккер прийняв запрошення взяти участь у зйомках реклами склопакетів однієї з компаній.

За обличчя відомого у минулому тенісиста німецький виробник заплатить спортсмену 135 тисяч євро.

За інформацією The Sun, крім участі у рекламі склопакетів, Беккер розраховує приходити на приватні вечірки та звані вечері, якщо йому за це заплатять.

Беккер є шестиразовим переможцем турнірів Grand Slam, чемпіоном Олімпійських ігор 1992 року.

У 2017 році Беккера оголосили банкрутом: він заборгував своєму бізнес-партнеру більше 32 млн доларів і судився з колишнім агентом за 100 тисяч.

Раніше повідомлялося, що легендарний тенісист продає свої тенісні трофеї, аби розплатитися з боргами.