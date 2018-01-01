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    Через нестачу грошей легендарний тенісист рекламує склопакети

    Борис Беккер стане обличчям однієї з компаній, яка виробляє дану продукцію
    Екс-перша ракетка світу з тенісу Борис Беккер погодився рекламувати склопакети. У німця все не дуже добре, зокрема, фактично взагалі немає грошей, передає Eurosport. Тому Беккер прийняв запрошення взяти участь у зйомках реклами склопакетів однієї з компаній. За обличчя відомого у минулому тенісиста німецький виробник заплатить спортсмену 135
    • Сьогодні, 18:14
    • Розсилка
    Борис Беккер
    Борис Беккер

    Борис Беккер стане обличчям однієї з компаній, яка виробляє дану продукцію

    Екс-перша ракетка світу з тенісу Борис Беккер погодився рекламувати склопакети.

    У німця все не дуже добре, зокрема, фактично взагалі немає грошей, передає Eurosport.

    Тому Беккер прийняв запрошення взяти участь у зйомках реклами склопакетів однієї з компаній.

    За обличчя відомого у минулому тенісиста німецький виробник заплатить спортсмену 135 тисяч євро.

    За інформацією The Sun, крім участі у рекламі склопакетів, Беккер розраховує приходити на приватні вечірки та звані вечері, якщо йому за це заплатять.

    Беккер є шестиразовим переможцем турнірів Grand Slam, чемпіоном Олімпійських ігор 1992 року.

    У 2017 році Беккера оголосили банкрутом: він заборгував своєму бізнес-партнеру більше 32 млн доларів і судився з колишнім агентом за 100 тисяч.

    Раніше повідомлялося, що легендарний тенісист продає свої тенісні трофеї, аби розплатитися з боргами.

    спорт теніс гроші
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