Через нестачу грошей легендарний тенісист рекламує склопакети
- Сьогодні, 18:14
-
Розсилка
Борис Беккер стане обличчям однієї з компаній, яка виробляє дану продукцію
Екс-перша ракетка світу з тенісу Борис Беккер погодився рекламувати склопакети.
У німця все не дуже добре, зокрема, фактично взагалі немає грошей, передає Eurosport.
Тому Беккер прийняв запрошення взяти участь у зйомках реклами склопакетів однієї з компаній.
За обличчя відомого у минулому тенісиста німецький виробник заплатить спортсмену 135 тисяч євро.
За інформацією The Sun, крім участі у рекламі склопакетів, Беккер розраховує приходити на приватні вечірки та звані вечері, якщо йому за це заплатять.
Беккер є шестиразовим переможцем турнірів Grand Slam, чемпіоном Олімпійських ігор 1992 року.
У 2017 році Беккера оголосили банкрутом: він заборгував своєму бізнес-партнеру більше 32 млн доларів і судився з колишнім агентом за 100 тисяч.
Раніше повідомлялося, що легендарний тенісист продає свої тенісні трофеї, аби розплатитися з боргами.