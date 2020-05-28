Школу Дерюгіних вперше за 63 роки виселяють із «Жовтневого палацу». Гімнасти записали відеозвернення



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Дворазова олімпійська призерка Анна Безсонова - одна з найкращих вихованок Школи Дерюгіних Фото - Instagram Анни Безсонової

МЦКМ вважає, що будівля аварійна, виселяє гімнастів, але планує концерти

Колектив дитячо-юнацької спортивної школи Дерюгіних, який є основним центром підготовки майстринь художньої гімнастики в Україні, оприлюднив звернення до Федерації профспілок України з проханням знайти вихід із ситуації, яка складалася зі спортивним залом у Міжнародному центрі культури і мистецтв (колишньому «Жовтневому палаці»).

Головний офіс та спортивний зал Школи Дерюгіних був там розташований, починаючи з 1957 року. Зараз вперше за 63 роки виникла ситуація, коли гімнасток буквально виселяють із цього приміщення, наголошується у зверненні.

«Всесвітньо відома школа, яка виховала не одну олімпійську призерку, залишається без основної бази для тренувань. Це ставить під загрозу підготовку спортсменів найвищого рівня. Близько 100 гімнасток та їхні тренери не мають іншого виходу, крім як проводити тренування на вулиці», - заявили у ДЮСШ.

У школі пояснили, що отримали листа від керівництва МЦКМ про аварійний стан будівлі, на підставі чого було відмовлено у продовженні оренди приміщення.

«Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення Школи Дерюгіних – єдине у «Жовтневому палаці» було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу «Жовтневого палацу» продовжує працювати і там уже анонсуються концерти, а закривають лише Школу Дерюгіних», - йдеться у заяві.

Будівля належить Федерації профспілок України. Відтак колектив звернувся до неї з проханнями: укласти довгостроковий договір оренди між Федерацією профспілок та ДЮСШ Дерюгіних; терміново локалізувати аварійно небезпечну ділянку; спільно із КМДА та за участю керівництва Школи пропрацювати можливості для ремонтних робіт уже цьогоріч.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Школа гімнастики Дерюгіних (@deriuginaschool.ua) 27 Тра 2020 р. о 9:23 PDT

На захист школи також стала її засновниця, Герой України, заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна. У своєму відеозверненні вона наголосила, що за останні декілька років жодного разу ніде не виступала і не давала інтерв'ю. Але через ситуацію із «Жовтневим» не може мовчати. Альбіна Дерюгіна особисто звернулася до Президента Володимира Зеленського та мера Києва Володимира Кличка.