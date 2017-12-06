Ця дівчина-бодібілдер, яка раніше служила в морській піхоті, шокує своїм струнким тілом
- Сьогодні, 16:51
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Кейтлін каже, що отримана за роки служби витримка і дисципліна допомагають їй в її тренуваннях
Цю чарівну дівчину звуть Кейтлін і вона захоплюється бодібілдінгом. Це захоплення стало її сенсом життя, а тому за плечима Кейтлін вже є гучні перемоги в престижних змаганнях.
Раніше дівчина служила в морській піхоті США і каже, що отримана за роки служби витримка і дисципліна допомагають їй в її тренуваннях.
Джерело: trinixy.ru