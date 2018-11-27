Дружина футболіста «Динамо» знялася з накачаними хлопцями. Відверті фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Морозюк продовжує запалювати Instagram гарячим контентом

Дружина гравця київського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина запостила фото у своєму Instagram, на яких позує у спідній білизні.

Компанію у фотосесії їй склали накачані моделі-хлопці.

Як передає «Скотч. Главком», очевидно, знімки були приурочені до виходу нової колекції MRZ Design – бренду одягу подружжя футболіста.

Раніше Ірина хвалилася не тільки відвертими фотографіями, а й думками, якими вона ділиться у соціальних мережах або під час спілкування зі ЗМІ.

«Жінки за своєю натурою непрості. Це не стосується дружин футболістів. Жінки за своєю натурою гадюки з ангельським обличчям. Кожна гадюка по-своєму», - заявила вона.

«Мені не треба 100 подруг, мені треба одна та вірна. Ми у ложі з іншими дружинами спілкуємося. Там є своя банда дівчат, і вона вже склалася. Коли я тільки прийшла на стадіон, здавалося, що своїми поглядами вони мене пронизували. Просто знали попередню дружину Колі та дружили з нею. Колись я думала про них не дуже добре. Але коли поспілкувалися, то вони мені сподобалися», - розповіла Ірина про своє спілкування з дружинами гравців «Динамо».