Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою



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Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів

Через свою яскраву зовнішність та стиль гри Бушар має чимало шанувальників свого таланту

Ежені Бушар - приваблива канадська тенісистка, яка сьогодні святкує свій 26 день народження.

Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів:

фіналістка одного Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон-2014);

півфіналістка двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції 2014);

переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді;

переможниця одного юніорського Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон-2012);

переможниця двох юніорських Мейджорів в парному розряді (Вімблдон-2011, 2012).

Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар, яка на сьогодні займає лише 327 місце в світовому рейтингу та далека від своїх оптимальних результатів, має чимало шанувальників свого таланту та вроди.