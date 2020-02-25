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    Скотч. Спорт

    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою

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    Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів - Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів

    Через свою яскраву зовнішність та стиль гри Бушар має чимало шанувальників свого таланту

    Ежені Бушар - приваблива канадська тенісистка, яка сьогодні святкує свій 26 день народження.

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    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою

    Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів:

    • фіналістка одного Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон-2014);
    • півфіналістка двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції 2014);
    • переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді;
    • переможниця одного юніорського Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон-2012);
    • переможниця двох юніорських Мейджорів в парному розряді (Вімблдон-2011, 2012).

    Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар, яка на сьогодні займає лише 327 місце в світовому рейтингу та далека від своїх оптимальних результатів, має чимало шанувальників свого таланту та вроди. 

    теніс Ежені Бушар
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