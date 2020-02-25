Ефектна блондинка Ежені Бушар: красуня з Канади, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів
Через свою яскраву зовнішність та стиль гри Бушар має чимало шанувальників свого таланту
Ежені Бушар - приваблива канадська тенісистка, яка сьогодні святкує свій 26 день народження.
Ежені Бушар за свою кар'єру вже досягла чималих успіхів:
- фіналістка одного Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон-2014);
- півфіналістка двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції 2014);
- переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді;
- переможниця одного юніорського Мейджора в одиночному розряді (Вімблдон-2012);
- переможниця двох юніорських Мейджорів в парному розряді (Вімблдон-2011, 2012).
Через свою яскраву зовнішність, а також стиль гри Бушар, яка на сьогодні займає лише 327 місце в світовому рейтингу та далека від своїх оптимальних результатів, має чимало шанувальників свого таланту та вроди.