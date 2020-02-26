Гаряча австралійка з ключкою. Сміливі фото професійної гольфістки Маккензі О'Коннелл



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Австралійська красуня Маккензі О'Коннелл

«Кензі» активно працює в модельному бізнесі і досягає в цій сфері нових успіхів

Професійний гравець в гольф Маккензі О'Коннелл є дуже популярною в себе на батьківщині в Австралії.

Варто зазначити, що дівчина є сестрою баскетболіста «Сідней Райдерс» Куттера О'Коннелла. Мама Маккензі працює тренером з гольфу, а сама вона грає в гольф з 11 років.

«Кензі», як її зазвичай називають, останнім часом активно працює в модельному бізнесі і в цій сфері також досягає нових успіхів.

На даний момент дівчина живе в США, в місті Денвері, що знаходиться в штаті Колорадо.