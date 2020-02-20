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    Федерер через травму пропустить «Ролан Гаррос»

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    Швидкого одужання, Роджере - Федерер через травму пропустить «Ролан Гаррос»
    Швидкого одужання, Роджере

    Легендарний Роджер Федерер переніс операцію на правому коліні й не зіграє до літа

    Про це 38-річний швейцарський тенісист власноруч повідомив загал через соцмережі.

    Таким чином, Роджер Федерер пропустить змагання у Дубаї, Індіан-Веллсі, Маямі, а також відкритий чемпіонат Франції - «Ролан Гаррос». 

    Як зазначив сам тенісист, він вже деякий час мав проблеми з правим коліном, операція пройшла добре, він сподівається на повне відновлення і планує відновити свої виступи вже на трав’яних кортах, щоб не пропустити Вімблдон.

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    Власне, офіційна сторінка турніру в Instagram висловила сподівання на швидке одуження та скору зустріч на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крікету.

    Федереру, можна сказать, щастить - здебільшого травми його обходять третьою дорогою, що дозволило йому за шалених навантажень дограти до свого вельми поважного віку.

    Остання серйозна травма у швейцарця була 2016 року, коли Роджер Федерер переніс операцію на лівому коліні через проблеми з меніском.

    теніс Ролан Гаррос Вімблдон Роджер Федерер
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