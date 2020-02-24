Рейтинг WTA зафіксував піке Еліни Світоліної



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Світоліна на чорній полосі кар'єри?

Перша ракетка України знову втрачає позиції, але є й «покращення»

Вкрай невдала гра у лютому коштувала Еліні Світоліній ще однієї позиції у світовій табелі про ранги тенісисток-профі.

Традиційне понеділкове оновлення рейтингу WTA зафіксувало пониження позицій Світоліної – нині вона вже сьома ракетка світу (на минулому тижні – було шостою, два тижні тому – четвертою).

Світоліну, в активі якої 4301 очко, випереджають у списку австралійка Ешлі Барті (8367), румунка Симона Халеп (6076), чешка Кароліна Плішкова (5200), Бьянка Ванесса Андреєску з Канади (4665), американка Софія Кенін (4490) і голландка Кікі Бертенс (4335).

Даяна Ястремська (1785) піднялася на 25-е місце. Третя представниця України в першій сотні рейтингу WTA Катерина Козлова (658) опустилася на 10 рядків і посідає 99-е місце.

Марта Костюк завдяки перемозі на турнірі в Каїрі має приємне покращення +27 позицій. Нині вона 141-а. А ось Леся Цуренко «обвалилась» - вона втратил 24 позиції та нині – 150-а.

Свій особистий рекорд в парній класифікації повторила Людмила Кіченок (32-а позиція), а Надія Кіченок зберегла за собою 34-е місце.

В останній тиждень лютого Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та сестри Кіченок виступають на турнірі в Досі (Катар), на змаганнях в Акапулько (Мексика) зіграють Катаріна Завацька і Катерина Бондаренко.