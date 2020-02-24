Українська тенісистка виграла турнір у Каїрі і піднялася на 27 позицій у світовому рейтингу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Костюк набрала переможної ходи завдяки матчам Кубка Федерації у складі збірної України Instagram Марти Костюк

Марта Костюк здобула третій титул у кар’єрі

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру із серії ITF World Tennis Tour у єгипетській столиці Каїрі (покриття – хард, призовий фонд - $60 000).

Усі поєдинки Марта виграла у двох сетах. Українка перемогла росіянку Варвару Грачову (6:2, 6:2), австрійку Мелані Клаффнер (6:1, 6:4), болгарку Ізабеллу Шиникову (6:1, 6:3), землячку-українку Дарину Снігур (7:5, 7:6) та іспанку Альону Большову.

Для перемоги над Большовою в фіналі Марті знадобилося всього 54 хвилини. Наша тенісистка виграла 6:1, 6:0.

Цей титул став для Марти третім в її професійній кар'єрі: у 2017 році вона стала чемпіонкою 25-тисячника в Дунакесі (Угорщина), а в лютому 2018 року виграла 60-тисячник в Берні (Австралія).

Також Марта Костюк і росіянка Камілла Рахімова виграли парний титул в Каїрі.

За підсумками турніру 17-річна киянка повернулася в топ-150 світового рейтингу. Марта піднялася на 27 позицій і стала 141-ю.

Читайте також: Рейтинг WTA зафіксував піке Еліни Світоліної