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    Українська тенісистка виграла турнір у Каїрі і піднялася на 27 позицій у світовому рейтингу

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    Марта Костюк набрала переможної ходи завдяки матчам Кубка Федерації у складі збірної України - Українська тенісистка виграла турнір у Каїрі і піднялася на 27 позицій у світовому рейтингу
    Марта Костюк набрала переможної ходи завдяки матчам Кубка Федерації у складі збірної України
    Instagram Марти Костюк

    Марта Костюк здобула третій титул у кар’єрі

    Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру із серії ITF World Tennis Tour у єгипетській столиці Каїрі (покриття – хард, призовий фонд - $60 000).

    Усі поєдинки Марта виграла у двох сетах. Українка перемогла росіянку Варвару Грачову (6:2, 6:2), австрійку Мелані Клаффнер (6:1, 6:4), болгарку Ізабеллу Шиникову (6:1, 6:3), землячку-українку Дарину Снігур (7:5, 7:6) та іспанку Альону Большову.

    Для перемоги над Большовою в фіналі Марті знадобилося всього 54 хвилини. Наша тенісистка виграла 6:1, 6:0.

    Цей титул став для Марти третім в її професійній кар'єрі: у 2017 році вона стала чемпіонкою 25-тисячника в Дунакесі (Угорщина), а в лютому 2018 року виграла 60-тисячник в Берні (Австралія).

    Також Марта Костюк і росіянка Камілла Рахімова виграли парний титул в Каїрі.

    За підсумками турніру 17-річна киянка повернулася в топ-150 світового рейтингу. Марта піднялася на 27 позицій і стала 141-ю.

     Читайте також: Рейтинг WTA зафіксував піке Еліни Світоліної
    теніс Марта Костюк Рейтинг WTA Дарія Снігур Варвара Грачова Мелані Клаффнер Ізабелла Шиникова Альона Большова Камілла Рахімова
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