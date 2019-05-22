Ефектна Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді



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Ребекка і Джеймі виховують чотирьох дітей та регулярно діляться в мережі фото своєї родини

Джеймі Варди познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ребеккою в 2014 році на своєму дні народження. Дівчина брала участь в організації вечірки, яка була присвячена 27-му дню народження форварда. Саме тоді нападник «Лестер Сіті» і запримітив британку.

Сьогодні ж Ребекка і Джеймі виховують чотирьох дітей та регулярно діляться в мережі фото своєї родини, а також своїми тренуваннями в спортзалі.

Джеймі Річард Варді — 32-річний англійський футболіст, нападник клубу «Лестер Сіті». Автор рекорду чемпіонату Англії, граючи за «Лестер Сіті» (відзначився голами в 11 матчах поспіль). Таким чином він побив рекорд Руда ван Ністелроя.