50-річний бодібілдер підкорює мережу світлинами свого стрункого тіла

«Я тренуюся п'ять днів на тиждень по півтори години. Я завжди намагаюся зробити своє тіло кращим»

50-річний фанат фітнесу Ентер Жан Тайтус, також відомий як Ripped Grandpa (Накачаний дідусь) підкорив Instagram не лише імпозантною зовнішністю і почуттям стилю, а й сексуальним накачаним тілом. Мало хто і в молодому віці може похизуватися такою формою, як у цього чоловіка. Він піднімає вагу у 200 кг і щодня вживає 3,4 тис. калорій.



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«Я тренуюся п'ять днів на тиждень по півтори години. Я завжди намагаюся зробити своє тіло кращим»

50-річний фанат фітнесу Ентер Жан Тайтус, також відомий як Ripped Grandpa (Накачаний дідусь) підкорив Instagram не лише імпозантною зовнішністю і почуттям стилю, а й сексуальним накачаним тілом. Мало хто і в молодому віці може похизуватися такою формою, як у цього чоловіка. Він піднімає вагу у 200 кг і щодня вживає 3,4 тис. калорій.

«До того як я почав займатися фітнесом, я був кволою дитиною. Озираючись назад, я відчуваю, що я не такий сильний і не до кінця використав свій фізичний потенціал. Я почав тренуватися 30 років тому, коли вчився в коледжі. Важка атлетика була частиною тренувальної програми для спортсменів коледжу», - ділиться Тайтус.

За цей час чоловік досяг вражаючих результатів: може тиснути від грудей 180 кг і присідати з 210 кілограмами.

«Люди здивовані моїми фізичними здібностями у такому віці. Щодня кілька людей підходять до мене і запитують про мої тренування і дієти. Харчування дуже важливе для мене, щодня я вживаю близько 3,4 тис. калорій. Це чотири або п'ять страв. Згодом я усвідомив, що найцінніший актив - фізичне здоров'я, тому важливо тримати себе в формі. Я тренуюся п'ять днів на тиждень по півтори години. Я добре ставлюся до свого тіла, але завжди намагаюся зробити його кращим».

Джерело: Gazeta.ua