Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик став головним ньюсмейкером дня після виходу свого нового інтерв'ю відомому журналістові Дмитру Гордону. Один з моментів інтерв'ю став особливо вірусним, інформує «Главком».

У ході інтерв'ю Гордон вирішив поставити гравцеві звичайне, здавалося б, запитання: яке місто у світі він вважає найкращим. Проте відповідь спортсмена виявилася абсолютно несподіваною. Не замислюючись, Мудрик впевнено відповів: «Україна».

Зрозумівши свою помилку майже миттєво, гравець одразу ж почервонів або знітився, після чого поспішив перепросити:«Україна. Місто? Ой, вибачте», – відреагував він.

Журналіст із усмішкою уточнив очевидну річ: Україна – це держава, а не окреме місто, після чого запропонував футболісту спробувати ще раз. З другого разу вінгер «Челсі» впорався із завданням, відповівши: «Ну, міст багато. Лондон, мабуть», – назвав він столицю Великої Британії, де зараз проходить його клубна кар'єра.

Цей діалог миттєво розійшовся на цитати та меми в українському сегменті соцмереж.

Нагадаємо, що у ході цього ж інтерв'ю Михайло Мудрик заявив, що допінг у його організм міг потрапити лише в Україні.