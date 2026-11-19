Диктатор Володимир Путін заявив, що відмова Фінляндії пускати російських спортсменів до своєї країни для участі у міжнародних змаганнях непослідовна і знижує рівень довіри. Про це повідомляє «Главком».

Путін під час пресконфренції на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва заявив, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, «справді, партнери загалом, але все-таки давали зрозуміти, що потрібно якось вести діалог і так далі».

«Наступні дії, у тому числі у сфері спорту, – відмова нашим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях – це рух у зворотний бік. Це непослідовність. Це знижує рівень довіри», – поскаржився Путін.

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.