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    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке

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    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке

    На сторінку Лариси в Instagram підписано більше 123 тисяч користувачів

    Лариса Йордаке — 24-річна румунська гімнастка. Дівчина є п'ятиразовою чемпіонкою і багаторазовий призеркою Чемпіонатів Європи зі спортивної гімнастики.

    Також Лариса — бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні в командній першості.

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    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке
    Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке

    Крім свої спортивних звершень Лариса виділяється і яскравою зовнішністю, а тому має багато шанувальників у соціальних мережах.

    Зокрема, на сторінку румунської красуні в Instagram підписано більше 123 тисяч користувачів.

    спортивна гімнастика
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