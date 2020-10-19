Гаряча красуня з Румунії. Запаморочливі фото гімнастки Лариси Йордаке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сторінку Лариси в Instagram підписано більше 123 тисяч користувачів

Лариса Йордаке — 24-річна румунська гімнастка. Дівчина є п'ятиразовою чемпіонкою і багаторазовий призеркою Чемпіонатів Європи зі спортивної гімнастики.

Також Лариса — бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні в командній першості.

Крім свої спортивних звершень Лариса виділяється і яскравою зовнішністю, а тому має багато шанувальників у соціальних мережах.

Зокрема, на сторінку румунської красуні в Instagram підписано більше 123 тисяч користувачів.