Відома тренерка розказала про згубний вплив смартофонів та соцмереж на юних спортсменів



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Дитина в ері гаджетів Світлина - starylev.com.ua

Дерюгіна привчає учениць до читання книжок

Президент федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна вважає, що соцмережі та смартофони справляють дуже негативний вплив для юних спортсменів. Легендарна тренерка радить своїм вихованцям читати більше книжок.

За словами Дерюгіної, раніше молоді спортсмени були більш працьовитими, а зараз, в еру інтернету, вони втрачають концентрацію.

«Раніше діти все ж були працьовитіші. Нині, в еру інтернету, дівчата не такі зосереджені. За моїми спостереженнями, у дитини, яка дві години посидить у соцмережах і відразу прийде в зал, не буде виходити взагалі нічого. Взагалі немає концентрації. Не знаю, чому так, але навіть по собі бачу, що коли посиджу у мережі ввечері, потім не можу заснути. Що ж тоді казати про дівчаток з неміцною психікою? Краще б вони більше читали книжок. Намагаюся їх до цього привчати», - сказала в інтерв'ю «Главкому» Ірина Дерюгіна.

Примітно, що за словами британських дослідників, батьки повинні заборонити телефони у спальнях після 22:00 і заохочувати своїх дітей до занять спортом, адже соціальні мережі скорочують час, який вони витрачають на сон і фізичну активність.

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